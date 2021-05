Geraerin gewinnt ein Auto bei Sparkassen-Aktion

Gera. Der Hauptpreis im sogenannten PS-Los-Sparen geht nach Gera: ein Audi A3.

Zur Sonderauslosung bei der Aktion „PS-Los-Sparen“ der Sparkasse hat Renate Pröter aus Gera einen Audi A3 Sportback gewonnen. Darüber informiert die Sparkasse Gera-Greiz. Sören Albert, Vorstandsmitglied der Sparkasse Gera-Greiz, und Chris Hetzheim, Marktbereichsleiter Gera, überreichten der glücklichen Siegerin und ihrem Mann Bernd die offizielle Gewinnurkunde und eine Flasche Sekt zum Anstoßen.

Mit dem neuen Auto würden sie, sobald es möglich ist, eines ihrer Traumziele ansteuern wollen, heißt es in der Mitteilung – in Frankreich oder in Ungarn. Mit ihrem alten Auto, das ihnen über 21 Jahre zuverlässig die Treue gehalten hat, mochten sie sich so weite Touren nicht mehr zutrauen.

Renate Pröter sei treue Sparkassenkundin und seit vielen Jahren Teilnehmerin am PS-Los-Sparen. Pro gekauftem Los für 6 Euro wandern monatlich 4,80 Euro auf ein Sparkonto, die zum Jahresende ausgezahlt werden. Das PS-Los-Sparen sei bei den Kunden beliebt, sagt Sören Albert. Aktuell würden 43.719 Lose gehalten, das sind 7,25 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Mit jedem Loseinsatz werden gemeinnützige Einrichtungen und wohltätige Projekte in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales in der Stadt Gera und im Landkreis Greiz unterstützt.