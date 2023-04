Geräte zur Überwachung der Luftqualität in Gera angebracht

Gatewayinstallation an der Turnhalle Liebschwitz in Gera

Gera. Funktechnologie als infrastrukturelle Voraussetzung für die Stadt von Morgen

Ob intelligente Straßenleuchten, füllstandabhängige Leerung von Glascontainern, digitale Anzeige von Pegelständen und Feinstaubwerten in Echtzeit oder Informationen über die Besucherzahl im Hofwiesenbad – seit vergangenem Jahr wird Gera Schritt für Schritt zur Smart-City.

In den letzten Wochen wurden weitere Maßnahmen zur digitalen Vernetzung der Stadt Gera eingeleitet. Mit der Installation von drei Funkgeräten an der Turnhalle Liebschwitz, dem Geraer Fuchsturm sowie in Gera- Ernsee können nun weitere Sensoren und Geräte zur Überwachung der Luftqualität sowie des Pegelstandes der Weißen Elster eingesetzt und Daten übertragen werden.

Diese Funktechnologie, mit der Informationen über drahtlose Messfühler energieeffizient und über lange Distanzen übermittelt werden können, unterstützt die Kommunikation zwischen der Smart-City Gera und den Bürgern sowie den Unternehmen der Stadt.

„Aufgrund der hohen Reichweite sowie der starken Sicherheitsmechanismen ist es möglich, infrastrukturelle Komponenten mittels Sensoren intelligent miteinander kommunizieren zu lassen“, erklärt Rico Trost, Leiter der Zentralen Steuerung. Dadurch seien die Gateways ein Grundbaustein für Smart-City-Anwendungen in einer vernetzten Region, so der Amtsleiter. Das kastenähnliche Geräte namens LoRaWAN-Gateways wurde durch den Verein Bürgernetz Gera-Greiz am 18. März am Fuchsturm in Nähe des Jagdhofs angebracht. Nur ein Tag zuvor wurde der Netzknoten in Gera-Ernsee in Betrieb genommen.

Dieses vom Thüringer Finanzministerium gesponserte Hardware soll weitere geplante Sensoren-Standorte der Stadt unterstützen. Auch das zuletzt angebrachte LoRaWAN-Gateway in Liebschwitz wird beitragen, wichtige Informationen und Daten wiedergeben zu können.

Mehr darüber ist zu erfahren unter:cockpit.gera.de