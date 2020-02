Geras beste Sportler des Jahres 2019 geehrt

„Leistungssport ist die tägliche Auseinandersetzung mit dem Unmöglichen“, zitierte René Soboll den Ultrasportler Sven Ole Müller in seiner Eröffnungsrede im Comma. Dort durften gestern Abend 30 Athleten – Einzelsportler und Mannschaften – sowie Trainer für ihre herausragenden Leistungen beziehungsweise ihr besonderes Engagement im Ehrenamt ein Dankeschön entgegennehmen.

Stellvertretend für den erkrankten Oberbürgermeister ehrte René Soboll, Abteilungsleiter Sport, Ehrenamt und Städtepartnerschaften der Geraer Stadtverwaltung, gemeinsam mit dem Vizepräsidenten des Landessportbundes Thüringen, Lutz Scherf, und dem Präsidenten des Stadtsportbundes Gera, Markus Morbach, die besten Aktiven des Jahres 2019.

Eine Jury hatte zuvor über die Auszeichnungen entschieden. Landes-, bundes-, sogar weltweit sorgen Sportlerinnen und Sportler der Stadt für Aufsehen, betonte Soboll. Aktive des Radsports zum Beispiel holten zehn Medaillen bei deutschen Meisterschaften und 48 Plaketten bei Landesmeisterschaften. Mit Meistertiteln und Landesmeistertiteln können sich unter anderem Sportler im Bogensport, Tanzen, Turnen, Schach und Tennis schmücken.

Aktuell zählen die 112 Geraer Sportvereine 16.428 Mitglieder. Zirka 2000 Trainer, Übungsleiter und Betreuer engagieren sich für den Nachwuchs-, Leistungs-, Breiten- und Freizeitsport. Insgesamt begleitete und unterstützte die Stadt 2019 mehr als 30 Sportveranstaltungen von Vereinen.

Über 65.000 Euro an kommunaler Sportförderung flossen in Veranstaltungen, Sportgeräte, die Talentförderung und die Förderung von lizenzierten Übungsleitern. 2020 will Gera dafür aus dem kommunalen Haushalt 77.000 Euro bereitstellen.

Mit zahlreichen Sportereignissen, größtenteils von den Vereinen organisiert, setzte die Stadt im vorigen Jahr Zeichen. Dazu gehörten das 21. Oldie-Turnier, der 21. Bambini-Cup für den Fußballnachwuchs, die 23. Internationalen Gera Masters im Schwimmen, die 17. Ostthüringen-Tour und der 25. Powertriathlon.

Die geehrten Sportler:

Stadt Gera

Nachwuchsförderpreis Kategorie II/ Einzel

Emma Neuert/ Leichtathletik Verein Gera e.V.

Nachwuchsförderpreis Kategorie I/ Einzel

Lydia Pulz/ Great Gera Skates e.V., Abteilung Cheerleading

Nachwuchsförderpreis Kategorie II/ Mannschaft

B-Junioren des Jugendfußball-Club Gera e.V.

Nachwuchsförderpreis Kategorie I/ Mannschaft

Staffelteam Deutsche Jugendmeisterschaften/ RSV „Blau-Weiß“ Gera e.V.

Nachwuchs-Newcomer

Chino Scheil/ TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Wasserspringen

Nachwuchs – Fair-Play-Preis 2019

Ole Lange/ 1. Untermhäuser SV Dynamo Gera e.V.

Nachwuchs-Fighter

Rollhockey U11/ RSC Gera e.V.

Ehrenurkunde des Sports

Birgit Pohl/ TSV 1886 Gera-Leumnitz e.V.

Ehrennadel der Stadt Gera in Bronze

1. Damenmannschaft Geräteturnen/ Turnverein Gera e.V.

Herrenmannschaft O55/ Tennis Club 90 Gera e.V.

Theodor Popp/ TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V.

Moritz Fischer/ Boxclub Wismut Gera e.V.

Ehrennadel der Stadt Gera in Silber

Lena-Charlotte Reißner/ SSV Gera 1990 e.V.

Ron Pucklitzsch/ RSV „Blau-Weiß“ Gera e.V.

Tobias Hecht/ RSV „Blau-Weiß

Jenny Peißker/ RSV „Blau-Weiß“ Gera e.V.

Remo Reichel vom 1. SV Gera e.V.

Ehrennadel der Stadt Gera in Gold

Sabine Berg/ RSV „Blau-Weiß“ Gera e.V.







Landessportbund Thüringen und Stadtsportbund Gera

Ehrennadel des Landessportbundes

Maud Keßler/ RSV „Blau Weiß“ Gera e.V.

Alexander Tutsch/ VfL 1990 Gera e.V.; Abteilung Schwimmen

Martin Ertl/ TSV 1880 Gera-Zwötzen e.V., Abt. Triathlon

Guts Muths Ehrenplakette Bronze

Babett Brehme/ Stadtsportbund Gera e.V., Schwimmverein Gera

Hans-Jürgen Barthel/ Tennis-Club 90 Gera e.V.

Hervorragender Förderer des Geraer Sports

Wohnungsbaugenossenschaft „Glück Auf“ Gera eG









Geraer Sportpreise des Stadtsportbund Gera

Herausragende Nachwuchssportler

Geraer Schachnachwuchs vertreten durch: Nikita Schubert/ Eisenbahnersportverein Gera e.V. und Tilda Loos/ VfL 1990 Gera e.V.

Botschafter des Geraer Sports

Torsten Flössel/ RSC Gera e.V.

Nie sich aufgeben

Günter Eck/ Geraer Volleyballclub e.V.

Ehrenamt und Vielfalt

Ostthüringen-Tour

Sportliche Spitzenleistung

Josie Hofmann/ RSV „Blau-Weiß“ Gera e.V.

Sportliches Lebenswerk

Dietrich Schulz/ Leichtathletik-Verein Gera e.V.