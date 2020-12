Besucher im Geraer Dahliengarten stehen bei längeren Aufenthalten vor dem gleichen Problem wie auch andernorts in der Stadt: Es gibt keine öffentliche Toilette.

„Länger hier sitzen und in Ruhe ein Buch lesen, geht nur mit Windel“, meint Petra Engel vom Verein Hilfe für Behinderte. Als Projektverantwortliche für den Geraer Dahliengarten ist sie unter anderem Ansprechperson für viele Besucher und wurde schon häufiger auf das Problem aufmerksam gemacht. „Die Idee, hier eine öffentliche Toilette zu installieren, haben wir schon länger“, erzählt sie. Kommen Besucher gerade von weiter her, werde oft nach einer Toilette gefragt. „Da konnten wir nur auf die Dixis am Tierpark verweisen, aber die waren irgendwann auch geschlossen.“ Zumal das keine schöne Option sei, da diese Toiletten nicht barrierefrei sind. Nach deren Schließung sei im Notfall nur noch der Verweis auf den Stadtpark geblieben.

Inzwischen sei der Bekanntheitsgrad des Geraer Dahliengartens immer weiter gestiegen. Delegationen aus dem Ausland kommen zu Besuch oder auch Reisebusse mit Tagesausflüglern – vor den Pandemie-Einschränkungen zumindest. Diese steigern die Notwendigkeit öffentlicher Toiletten eher noch, da nun auch durch die Schließung der Gastronomie eine Möglichkeit für den Notfallbedarf genommen wurde.

Barrierefreie Nasszelle mit Duschtasse

Daher sind einige Vereinsmitglieder nun selbst aktiv geworden und nehmen die Planung einer öffentlichen Toilette in Angriff. Ein Planungs- und Sanitärbüro ist mit der Entwicklung möglicher Umsetzungen beauftragt, die Finanzen müssen noch geklärt werden. „Da unsere Besucher in diesem Jahr noch spendabler waren als sonst, könnten wir 1000 Euro aus der Spendenkanne für die Toilette nutzen“, sagt Petra Engel.

Die Vision ist, eine Nasszelle in den bestehenden Pavillon zu integrieren. Die äußere Optik könne erhalten bleiben, lediglich eine weitere Tür müsste eingebaut werden. Neben Toilette und Handwaschbecken soll es auch eine Duschtasse geben, „damit unsere Arbeiter im Garten die Möglichkeit haben, sich frisch zu machen“. Für eine barrierefreie Umsetzung seien durch den Verein Hilfe für Behinderte beste Voraussetzungen gegeben. Gerade werde an Anschlussmöglichkeiten und einer Zugangsplanung gearbeitet. Außerdem prüfe man eine Unterstützung vonseiten der Stadt Gera.

Petra Engel hofft darauf, vielleicht schon im kommenden Jahr die Toilette fertigzustellen. „Vielleicht kommen dadurch ja noch mehr Besucher in den Dahliengarten.“