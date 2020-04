Startseite unser.gera.de. Diese Seite startet am 15. April 2020.

Geras digitaler Marktplatz ist gestartet

Am Mittwoch um 18 Uhr startet die Stadt Gera die zweimonatige digitale Vollversammlung auf dem Weg zu Smart City Gera. Dafür geht die neue Internetseite unser.gera.de an den Start. In sie integriert ist die seit vorigen Mittwoch geöffnete Onlineplattform lieblingsladen.gera.de, auf der sich Händler, Gastronomen, Handwerker und alle weiteren lokalen Dienstleister selbstständig registrieren können. Bis gestern Mittag waren es fast 100. Ziel sei es, ihnen ein Schaufenster zu bieten, um ihre Kunden beispielsweise über den Außerhaus-Verkauf zu informieren. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Eine Krise bedeutet auch, flexibel und kreativ zu sein. Genau dort kann jeder ansetzen und wir versuchen, dafür unter die Arme zu greifen“, unterstreicht Alexander Leonhardt, Amtsleiter für Zentrale Steuerung in der Stadtverwaltung Gera. Als solcher ist er sowohl für die Wirtschaftsförderung als auch für das Projekt Smart City verantwortlich. „Es ist wichtig, Ressourcen zu bündeln und die großen Aufgaben und Projekte unserer Stadt zu verzahnen. Wir verfolgen das Ziel, dass mit ebenjener digitalen Entwicklung ein erster Schritt in Richtung Citymanagement erfolgt“, sagt er und erklärt: „Wir wollen und werden als Stadt unterstützen, damit dieser regionale Ansatz mit Leben gefüllt wird“.

Über unser.gera.de kann jeder an der digitalen Vollversammlung teilnehmen, die Aufgaben der fünf Arbeitsgruppen kennenlernen und auch eigene Ideen einbringen.

https://unser.gera.de