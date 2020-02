Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geras Grüne machen Druck bei Neuer Mitte

Geras Neuer Mitte droht der Verlust des IBA-Projektstatus. Das behauptet die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen in einer Mitteilung vom Donnerstag. Warum das so sei, erklärt sie nicht, drängt aber auf eine „baldige Entscheidung über die Bebauungsplanung“. Sonst würde Gera auf eine hohe Fördermittelsumme vom Freistaat verzichten und an Ansehen und Anziehungskraft einbüßen.

„Davon höre ich zum ersten Mal“, erklärte Alexander Leonhardt, Leiter des Amtes für Zentrale Steuerung in der Stadtverwaltung, zu dem die Stadtentwicklung gehört. Er habe den Auftrag vom Oberbürgermeister, bis Ende März Ergebnisse zu liefern. Dazu würde er mit der Geschäftsführung der GWB Elstertal verhandeln. Dem Unternehmen gehört der nördliche Teil der Fläche. Montag gebe es den nächsten Verhandlungstermin. „Der Kooperationswillen ist da“, so Leonhardt. Die Gespräche sollen in einen städtebaulichen Vertrag münden.

Seit Ende September 2018 ist die Neue Mitte ein Projekt der Internationalen Bauausstellung 2023. Die Vorbereitungen laufen seit 2014.