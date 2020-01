Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geras Haus der Instrumente lädt Sonnabend ein

Das „Jahr der Musik 2020“ ist angebrochen. Die Musikschule „Heinrich Schütz“ Gera will viele Konzerte und Erlebnisse für Schüler, Eltern, Lehrer und Publikum vorbereiten, wie die Stadtverwaltung informiert.

Probieren und Erleben am Geraer Biermannplatz

Wer das klingende Haus am Untermhäuser Biermannplatz noch nicht kennt, hat am Samstag, dem 11. Januar, die Chance, dies zu ändern. „Im Haus der Musikinstrumente“ – unter diesem Motto stellen sich die Musikschüler und ihre Lehrer von 10 bis 12 Uhr vor, können Vertreter aller Generationen aktiv und passiv Musik erleben. Lauschend im Konzert, beim Probieren der Instrumente oder beim gemeinsamen Singen.

In einem Sprechzimmer werden Fragen zur Ausbildung beantwortet und ein weiteres steht für fachliche Fragen offen.

Erster Kammermusikwettbewerb an der Schule

Auch für die Musikschüler gibt es im „Jahr der Musik“ einen besonderen Anreiz: Erstmals findet im Juni ein Kammermusikwettbewerb in der Schule statt. Er ist für Musikschüler und Spezialschüler des Goethegymnasiums ausgeschrieben und fördert das gemeinsame Musizieren. Das Kammerorchester der Musikschule und des Goethegymnasiums/Rutheneum werde am 6. Thüringer Orchestertreffen in Sondershausen teilnehmen und ein Programm mit Werken von Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Leonard Bernstein und Badelt mit anderen Orchestern der Thüringer Musikschulen proben und in der Weimarhalle in Weimar aufführen.

Hervorzuheben ist ebenfalls das Jubiläum der städtepartnerschaftlichen Freundschaft der Musikschulen Skierniewice und Gera. Seit 25 Jahren besteht ein reger Austausch, der immer wieder neue Anregungen gibt. Die Planungen für dieses Jubiläum laufen.

2019 lernten 1100 Schüler in der Musikschule Heinrich Schütz

Im vergangenen Jahr feierte die Schule mit 1100 Schülern eine hohe Zahl an Unterrichtsbelegungen. An jedem Wochentag wird im Haupthaus am Biermannplatz und in der Tonhalle am Puschkinplatz musiziert, gesungen und getanzt. Aus allen Stadtteilen und umliegenden Orten reisen Schüler an, um es in ihrem Hobby zur Meisterschaft zu bringen.

Ein Bild vom Können konnte sich das Publikum 2019 bei insgesamt 107 außerschulischen Einsätzen der jungen Musiker machen. Bekannte Veranstaltungsreihen mischten sich mit neuen Musikformaten und Veranstaltungen, die sich am Zeitgeschehen orientieren. Von der Matinee für den „Vogel des Jahres“ in Zusammenarbeit mit dem Nabu Thüringen, über das Gemeinschaftskonzert „Heinrich trifft Heinrich“ mit den Musikspezialklassen des Goethegymnasium/Rutheneum bis hin zum „Frühlingskonzert für Senioren“ und dem „Konzert im Advent“ im Konzertsaal des Theaters war für alle Generationen etwas dabei.

Zum ersten Mal testete Dozent Burkhard Schlothauer den Ideenreichtum der Musikschüler in einer Werkstatt mit dem Namen „Experimentelle Musik“, natürlich ohne Notenaufzeichnungen.

Gern empfangen die Musikschüler auch musikalische Gäste. So wurde der seit 2012 bestehende Kontakt zum Hilfsprojekt „Musik statt Straße“ in Bulgarien mit einem Gemeinschaftskonzert und Kaffeeklatsch in der Musikschule fortgesetzt.

Geraer Duo holt dritten Preis beim Bundeswettbewerb

Mit Preisen kehrten Musikschüler unter anderem von Wettbewerben in Jena, Gotha und Klingenthal zurück. Hohe Anerkennung verdiene der dritte Preis beim Bundesausscheid „Jugend musiziert“ in Halle/Saale, den Johannes Deutsch/Klarinette und Pia Kneisel/Klavier erlangten. Im innerschulischen Wettbewerb „Tastenzauber“, der seit 2013 auch offen ist für die Klavierschüler der Spezialklassen für Musik, erklangen anspruchsvolle Programme. Für eine herausragende künstlerische Leistung habe Paula Teichmüller den Friederici-Preis verliehen bekommen.