Geras Linke will Wasser- und Feuerwehr gleich entschädigen

Die Geraer Linken wollen, dass die künftigen ehrenamtlichen Helfer in der Wasserwehr denen in freiwilligen Feuerwehren bei der Aufwandsentschädigung gleichgestellt werden. Darüber informierten Andreas Schubert und Daniel Reinhardt in Pressegespräch der Links-Fraktion vor der Stadtratssitzung am kommenden Donnerstag.

Dazu soll der Oberbürgermeister einen Arbeitsauftrag erhalten, eine entsprechende Regelung auf satzungskonforme Beine zu stellen. Der Vorschlag der Fraktion sieht vor, für die ehrenamtliche Tätigkeit in der Wasserwehr der Stadt Gera eine Aufwandsentschädigung für den Abschnittsleiter von 75 Euro, für den Stellvertreter von 30 Euro zu zahlen, ehrenamtliche Mitglieder der Wasserwehr sollen ab Einberufung durch den Katastrophenschutzstab eine pauschale Aufwandsentschädigung von 20 Euro je Einsatztag erhalten. Das Ansinnen hatte man bereits beim Beschluss der Wasserwehrdienstsatzung angekündigt, erinnert Reinhardt. Der Sonderweg Geras, eine eigene Struktur für die Wasserwehr zu schaffen, war mit der Gewinnung neuer aktiver Ehrenamtlicher begründet worden. „Um diese Tätigkeit gerecht und gleichwertig zur freiwilligen Feuerwehr zu gestalten, sollte über eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung nachgedacht werden“, heißt es im Antrag der Fraktion.