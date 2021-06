Geras OB im Aufsichtsrat der Metropolregion Mitteldeutschland

Julian Vonarb (parteilos), Oberbürgermeister von Gera, wurde in den Aufsichtsrat der Metropolregion Mitteldeutschland gewählt.

Gera. Julian Vonarb wurde für die kommenden drei Jahre gewählt.

Als neu gewähltes Mitglied des ehrenamtlich tätigen Aufsichtsrates will sich Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb für die Weiterentwicklung der Metropolregion Mitteldeutschland stark machen. Darüber informiert die Stadtverwaltung Gera in einer Pressemitteilung. Er nehme in den nächsten drei Jahren gemeinsam mit den Vertretern der Städte Zwickau, Chemnitz und Jena sowie des Landkreises Leipzig die Interessen der Gebietskörperschaften wahr.

„Wir wollen die Metropolregion Mitteldeutschland als eine der Schlüsselregionen für Wachstum und Innovation in Deutschland etablieren. Daran möchte ich im Interesse der Stadt Gera aktiv mitwirken. Um im bundesdeutschen und europäischen Wettbewerb zu bestehen und uns als attraktive Region zu positionieren, ist es wichtig, dass Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt gemeinsam agieren und ihre Kräfte sinnvoll bündeln“, kommentiert Julian Vonarb (parteilos) die Wahl.

Die Europäische Metropolregion Mitteldeutschland (EMMD) ist eine von elf Metropolregionen in Deutschland, in der sich derzeit rund 85 strukturbestimmende Unternehmen, Städte und Landkreise, Kammern und Verbände sowie Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen engagieren. Zu den Zielen der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland gehören die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der mitteldeutschen Unternehmen, die Förderung von Bildung, Wissenschaft und Forschung sowie die Verbesserung der öffentlichen Daseinsvorsorge durch moderne und attraktive Angebote in den Bereichen Energie, Mobilität, Wohnen und Kultur. Zu den Vorhaben gehören unter anderem das Wasserstoffnetzwerk HYPOS, der IQ Innovationspreis Mitteldeutschland und der mitteldeutsche Gemeinschaftsstand auf der Gewerbeimmobilienmesse EXPO REAL.