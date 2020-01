Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geras öffentliche Bibliothek ist „100 Jahre jung!“

Welche Rolle spielen Bibliotheken in einer zunehmend digitalen Welt? Mit dieser Frage hat sich die Stadt- und Regionalbibliothek Gera 2019 intensiv auseinandergesetzt. Die Einrichtung sieht sich in der Nachfolge der am 20. Oktober 1920 eröffneten „Freien öffentliche Landesbibliothek“ und begeht damit 2020 ihren 100. Geburtstag. Unter dem Motto „100 Jahre jung!“ will das Team des Hauses darauf aufmerksam machen, dass Bibliotheken nicht angestaubt sind, sondern im digitalen Zeitalter viel mehr als nur Bücher bereithalten. So bietet die Stadt- und Regionalbibliothek Gera ihren Nutzern rund 150.000 Medien zur Ausleihe an, neben Romanen, Sachliteratur und Zeitschriften auch Hörbücher, Musik-CDs, Filme auf DVD und Blu-ray, Gesellschafts- und Konsolenspiele, elektronische Medien zum Downloaden, E-Book-Reader und seit Kurzem Tonie-Hörfiguren.

Rund 8000 Medien hat die städtische Einrichtung 2019 neu erworben. Mit rund 126.000 Besuchern im vorigen Jahr gehört die Bibliothek erneut zu den am stärksten frequentierten Kultureinrichtungen der Stadt. Insgesamt zählte das Haus bis zum 30. November rund 443.000 Entleihungen – 7000 mehr als im gleichen Zeitraum 2018. Schon den Jüngsten Bücher und Bibliotheken nahe zu bringen, war und ist ein Schwerpunkt der Bibliotheksarbeit. Kindertagesstätten und Schulen gehören daher zu den festen Partnern.

Spurensuche zur Geschichte

Das Veranstaltungsjahr in der Bibliothek beginnt am Dienstag, dem 7. Januar, um 17 Uhr, mit dem Treffpunkt Bibliothek. Frank Döbert präsentiert unter dem Motto „Vorläufig ist alles noch harmlos“ die Ergebnisse seiner Spurensuche zur Geschichte des Jenaer Polizeibataillons 311 im Zweiten Weltkrieg. Ab 13. Januar zeigt eine Doppelausstellung zum einen den fotografischen Jahresrückblick der Bibliothek, zum anderen werden unter dem Motto „Inklusion im Blick. Part II“ Arbeiten aus Kunstworkshops präsentiert. Am 22. Januar, um 19.30 Uhr, laden Annett und Michael Rischer ein zu einer Reise ins „Grüne Herz“ Afrikas, Uganda.

Am 30. Januar, um 18 Uhr, findet eine moderierte Lesung mit Matthias Quent und seinem Buch „Deutschland rechts außen“ statt. Am 4. Februar, um 17 Uhr, berichtet Manfred Taubert von seinen Erfahrungen auf dem portugiesischen Jakobsweg. Am 7. März, um 19.30 Uhr, liest Stefan Schwarz aus seinem Buch „Der kleine Gartenversager“. Michi Münzberg berichtet am 17. März, um 19.30 Uhr, in der Multivisionsshow „Spätzünder mit Kickstarter“ von ihrer Motorradreise durch Skandinavien.

Rund um den 100. Geburtstag am 20. Oktober wird es eine Veranstaltungswoche geben, unter anderem mit einem Kinderprogramm des Liedermachers Björn Sauer und Lesungen mit Maxim Leo und Jan Lipowski. Eine Gesprächsrunde zu Bibliothek früher und heute ist in der Nachmittagsreihe Treffpunkt Bibliothek geplant. Mit einem Fotowettbewerb, welcher demnächst startet, sollen Bücherfreunde, Leser, Nutzer angeregt werden, ihre Sicht auf Bibliothek(en) in schönen Aufnahmen festzuhalten; eine Ausstellung im Herbst wird die besten Einsendungen präsentieren.

Höhepunkt im Jubiläumsjahr: Vom 14. bis 19. Oktober ist das Projekt „StadtLesen“ in Gera zu Gast. StadtLesen – das ist ein seit 2009 jährlich in Deutschland, Italien, Österreich und in der Schweiz veranstaltetes Literaturfestival unter freiem Himmel.