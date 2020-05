Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geras Schlossgarten hat wieder geöffnet

Seit dem 1. Mai ist der Schlossgarten auf Schloss Osterstein wieder geöffnet. Darüber informierte der Buga-Förderverein in einer Mitteilung am Sonntag. Gartenbesucher können die Anlage täglich von 8 bis 20 Uhr betreten und einen Blick über Gera genießen.

In den vergangenen Wochen hätten Vereinsmitglieder den Saisonstart ermöglicht. Es sei Unkraut gejätet, der Rasen gemäht und die Rosen geschnitten worden. „Wir hoffen, dass der Garten auch in diesem Jahr wieder so gut angenommen wird und ein bisschen Abwechslung in der doch recht ungewöhnlichen Zeit bringen kann“, hofft Tobias Friedrich, 1. Vorsitzender des Vereins.

Ob die beliebten Schlossgartenkonzerte in diesem Jahr stattfinden dürfen, sei noch nicht sicher. Aktuell plane der Verein vier Veranstaltungen. Das erste Konzert, am 23. Mai, mit den „Dixie Mix Altstars“ solle etwas Besonderes sein. „Wir haben den Start unserer beliebten Musikreihe in den Klimapavillon vor das KuK gelegt“, so Tobias Friedrich. Weitere Termine seien der 6. Juni mit CAT Henschelmann, der 27. Juni mit dem „Trio Pia Kneisel“ und am 18. Juli mit dem Gospelchor Weida.

„Mein Dank gilt allen Helfern sowie dem AWS Alarm- Wach- und Sicherheitsservice Gera, der auch in diesem Jahr das Öffnen und Schließen des Schlossgartens sponsert“, so Friedrich.