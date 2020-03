Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Geras Schulen im Stresstest

An den Geraer Schulen tagten am Montag die Krisenstäbe. An der Hans-Christian-Andersen-Grundschule beispielsweise hatte sich das Kollegium bereits am Wochenende telefonisch und per Mail verständigt. „Die Kollegen hatten am Freitagnachmittag nach Bekanntgabe der Schulschließungen den Auftrag erhalten, Arbeitspläne für ihre Klassen zu erstellen“, berichtete am Montag Schulleiterin Cornelia Müller. Am letzten Schultag folgten weitere Beratungen. Im Unterricht wurden dann Lernpläne ausgehändigt und mit den Schülern besprochen. „Die Kinder erhalten Wochenpläne mit Arbeitsblättern und Materialien aus dem Buch. Wir haben uns dabei auf Deutsch, Mathematik- sowie Heimat- und Sachkunde festgelegt. Ursprünglich wollten wir in diesen Tagen unsere Lesewoche durchführen. Die Aufgaben schicken wir nun mit nach Hause. Die Kinder wissen genau, was sie jeden Tag bearbeiten sollen", so Cornelia Müller. Die Eltern seien angehalten, die Materialien im Laufe der Wochen für eine Kontrolle durch die Lehrer abzugeben. In Sachen Notbetreuung wurde das detaillierte Vorgehen noch am Nachmittag besprochen. Montagfrüh waren vorerst drei Kinder für die Notbetreuung angemeldet worden, mit weiteren rechnete die Schulleitung im Laufe des Tages. Geplant ist, dass zwei Lehrer und zwei Erzieher die Zeit bis 17 Uhr abdecken. Von den insgesamt 260 Kindern an der Grundschule waren schon rund 60 aus Erkältungsgründen vorsorglich abgemeldet worden.

An der SBBS Gesundheit, Soziales und Sozialpädagogik Gera, an der gegenwärtig rund 940 Schüler lernen, tagte ebenfalls das schulische Krisenteam. "So wie es das Ministerium vorgegeben hat, setzen wir die Richtlinie um", kommentierte Schulleiterin Andrea Veit. Für jede Fachrichtung werde geprüft, welche Besonderheiten zu beachten sind. Detaillierte Auskünfte könne sie in den nächsten Tagen geben, so Andrea Veit. Jetzt sei man erst einmal dabei, alles vorzubereiten und wolle dafür sorgen, dass der Informationsfluss klappe. Ralf Zöller vom Geraer Liebegymnasium sagte: "Wir versuchen gerade, über die E-Mail-Adressen Arbeitsaufträge zu verteilen. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob erstens alle Kollegen dazu in der Lage sein werden, das zu tun. Zweitens frage ich mich, wie der Rücklauf funktionieren soll. Die Kollegen müssten das Ganze korrigieren und gegebenenfalls ausdrucken." "Das ist schwierig per Mail, denn an unserer Schule ist dafür noch keine Kommunikationsplattform eingerichtet. Und wie soll eine Lernerfolgskontrolle erfolgen, wenn die Schüler zu Hause am Rechner sitzen, sich per Google oder ähnliches etwas zusammenkopieren und Arbeitsaufträge abarbeiten, weil sie eben abzuarbeiten sind. Für das Lernen bringt das nicht den entscheidenden Effekt. Das ist Augenwischerei", war Ralf Zöller überzeugt. In einer Dienstberatung sollte speziell das Thema Abschlussklassen 10 und 12 geklärt werden. "Sie sollten zwingend Aufgaben per E-Mail erhalten, damit eine entsprechende Prüfungsvorbereitung für die BLF und das Abitur gewährleistet werden kann. Kopfzerbrechen bereitete dem Schulleiter vor allem die Kontrolle und Abrechnung der Aufgaben: "Die Zwölftklässler wollen Abitur schreiben und müssen nun selbstständig üben, üben, üben." Drei Unterrichtswochen fehlten nun. Die müsste man gegebenenfalls nach Ostern dranhängen, was wiederum eine Verschiebung der Prüfungen nach sich ziehen würde.