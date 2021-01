Geras Schulsportkoordinator Reinhard Thiel geht mit Wehmut

„Es gab so viele Sachen, die ich 2020 ein letztes Mal machen und sie noch einmal so richtig genießen wollte. Aber Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Schulsportkoordinator Reinhard Thiel wehmütig. Am 31. Januar 2021 geht der 65-Jährige in den Ruhestand. Mit einem Theorie-Sportunterricht hat er sich jüngst von seinen Zwölftklässlern am Zabel-Gymnasium verabschiedet. Im Schulamt ist ein Abschied im kleinsten Rahmen geplant.

Seit 2009 als Koordinator im Einsatz

Als Schulsportkoordinator seit 2009 hat Reinhard Thiel viele(s) bewegt. „Ich habe im Staatlichen Schulamt diverse regionale Umstrukturierungen mitgemacht“, so der mittlerweile für ganz Ostthüringen verantwortlich gewesene Koordinator, der bis zuletzt zwei Tage in der Woche am Zabel-Gymnasium Sport und Geografie unterrichtete. Skilager, das Kurssystem Gesundheit & Fitness, die Kletterwand in Kooperation mit dem Alpenverein, der Sportförderunterricht, der derzeit wegen des Personalmangels unter den Lehrern eingestellt ist, „Safer Skating" gegen Ende der 1990er Jahre – für all diese Dinge hat sich Reinhard Thiel an seiner Schule stark gemacht.

Bei „Laufen mit Herz“, das 2020 seine 18. Auflage erlebt hätte und damit erwachsen ist, ist er von Anfang an mit dabei. Mit dem „Swim&Run“ hat er gemeinsam mit dem TSV 1880 Zwötzen ein Triathlon-Format für Schüler geschaffen. Das Heike-Drechsler-Sportfest und das Drei-Stunden-Schwimmen hat er als Schulsportkoordinator verantwortlich fortgeführt. An seine Brust heftet er sich auch den Teilnehmerrekord beim Herbstcross der Geraer Schulen 2019, als sich 622 Schüler auf die Strecken begaben.

Nicht vergessen wird Reinhard Thiel den Einmarsch ins Berliner Olympiastadion beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ 2019. Hier war er als stellvertretender Delegationsleiter Thüringens dabei. „Das war schon ein bewegender Moment, als die einstige Schwimm-Olympiasiegerin Britta Steffen im vollen Stadion das Feuer entzündete“, so der Sportlehrer, der zuletzt auf eine Verjüngung in den Organisationsteams Wert legte, um die Qualität der Veranstaltungen auch in Zukunft absichern zu können.

In Dresden mit Sport aufgewachsen

In Dresden geboren, hatte er sich als Fußballer, Judoka und Leichtathlet versucht. Die Leichtathletik lag Reinhard Thiel am meisten. Als Zehnkämpfer beim SC Einheit Dresden brachte er es auf 5500 Punkte, wobei damals das Stabhochspringen noch in die Sandgrube absolviert wurde. Nach dem Lehrer-Studium an der Berliner Humboldt-Universität kehrte er nach Dresden zurück, ehe er 1984 nach Gera umzog und dort in der Juri-Gagarin-POS begann, an der er eine Leichtathletik-AG ins Leben rief. In der Wendezeit führte sein Lehrer-Weg über die EOS III und das Schiller- zum Zabel-Gymnasium. Erst Hauptsportlehrer, dann Fachberater, löste er 2009 Günter Eck als Schulsportkoordinator ab.

2020 begann im Februar noch vielversprechend mit dem Volleyball-Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ und einem Geraer Sieg. Danach kam Corona, weshalb weder das 14. Drei-Stunden-Schwimmen noch das 16. Heike-Drechsler-Sportfest durchführbar waren. „Ich hätte mir einen aktiveren Abschied gewünscht“, scheidet Reinhard Thiel etwas traurig aus dem Amt.