Geras „Steinerne Schöne“ spendet wieder Wasser

Azubi Selma Fink und Christoph Scholz vom städtischen Grünfamt reinigen den Brunnen am Fuß der Salvatorkirche in Gera.

Gera. Brunnen im Stadtzentrum verschmutzt.

Angelika Munteanu

Arbeitseinsatz in dieser Woche für das städtischen Grünamt an Geraer Brunnen. Die Auszubildende Selma Fink und Christoph Scholz haben den Brunnen in der Mauer am Fuß der Salvatorkirche am Nicolaiberg in Gera gereinigt. Der Brunnen „Steinerne Schöne“ wurde vom Bildhauer Ullrich Holland im Jahr 1994 aus Sandstein geschaffen. Die Stadtmitarbeiter mussten Hand anlegen, da der kunstvolle Wasserspender von Unrat verstopft war.

Waschmittel in Brunnen geschüttet

Zuvor waren sie bereits am Brunnen am Sachsenplatz im Einsatz. Der Brunnen hatte geschäumt, nachdem jemand Waschmittel hineingeschüttet hatte.