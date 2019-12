Sie sind die ersten Mitglieder des Vereins „Kleine Komödie Gera im Hugo.“ Thomas Puppe (v.l.n.r), Juliette Engler, Horst Schlebe, Mirko Raatz, Katrin Bönisch und Lothar Bölck. Die Spielstätte in Gera eröffnet am 11. Januar 2020

Geras Stuhlgang in der Spaethe Passage

Ansitzen heißt es am 11. Januar, um 11.11 Uhr, im nächsten Jahr. Dafür wird in der Spaethe Passage Gera extra der rote Teppich ausgerollt. Auf diesem können die Einwohner ihre ausrangierten und dennoch funktionstüchtigen Sitzgelegenheiten stellen und darauf Platz nehmen. Es ist egal, ob der Stuhl neu oder antik, gepolstert oder hart, mehrfarbig oder uni ist. Die einzige Bedingung: Er darf weder eine Arm- noch Hochlehne haben. „Stuhlgang“ nennt Lothar Bölck diese verrückte Aktion. Der Kabarettist und Autor möchte die Leute auf eine neue Kulturstätte im Herzen der Stadt aufmerksam machen. An diesem Tag öffnet dort die „Kleine Komödie Gera im Hugo“. 100 Leute fasst der Raum. „Deshalb brauchen wir die Stühle“, so Bölck. Kommen mehr zusammen, werden sie aufbewahrt. Es kann ja mal was kaputtgehen. Mit je einer Freikarte für die Premiere am 8. Februar werden die 100 Stuhlbringer belohnt. Damit künftig jeder Besucher weiß, auf welcher Spende er sitzt und sich beim Lachen schüttelt, werden an der Lehne kleine Namensschilder angebracht. Zudem sei eine Ahnenwand der Geber angedacht. Auch Werke von Künstlern können den Raum schmücken.

In das Ambiente verliebt Lothar Bölck und sein Kabarettistenfreund Thomas Puppe bekamen im Sommer dieses Jahres einen Tipp, sich das Hugo anzuschauen. Es stand leer, weil das Unternehmen Raatz Media wieder an seinen Stammsitz nach Laasen gezogen war. Beide Männer verliebten sich nicht nur in die Raumfarben Schwarz, Orange und Weiß. Das stilvolle Ambiente mit Bühne, Gewölbe und Tresen begeisterte die Männer. Dem kurzen Nachdenken folgte die Tat. Und Bölck sah sich der Erfüllung seines Traums, satirisches Boulevardtheater zu machen, ein Stück näher. „Die alte Tradition der Schwänke aufleben“, nennt der ehemalige Pförtner des „Kanzleramtes Pforte D“ (MDR) sein Ansinnen. Gut aufgelegt ist der Mann mit dem Sinn für schwarzen Humor, der beim Erzählen kaum zu bremsen ist. „Mit der Februar-Premiere von Funny Boys beginnt die Spielzeit in der Komödie. Es folgen „Dealer zweier Herren“ und „Pfortissimo – Rest of Pförtner“. Das Stück ist an die Komödie Sonny Boys angelehnt. „Von Prominenten haben wir die Zusagen für Gastspiele. Kabarettist und Schauspieler Frank Lüdecke wird auf der Bühne stehen, um „Über die Verhältnisse“ zu philosophieren. „Verliebt, verlobt, verschwunden“ heißt es bei Dorit Gäbler, und Wolfgang Stumpf grüßt mit „Höchstpersönlich“. Chansonnier Jürgen Walter und sogar der 98-jährige Herbert Köfer wollen auftreten und „vor fein angezogenem Publikum“ brillieren. Die gastronomische Versorgung während des Spielbetriebes übernimmt der Österreicher am Markt. Die Kleine Komödie Gera im Hugo sehe sich nicht als Konkurrenz zum Theater. Bühnenschauspieler könnten hier auch ihre komische Seite ausleben, betonen die beiden Geschäftsführer Thomas Puppe und Lothar Bölck. Träger ist der gleichnamige Verein mit dem Vorsitzenden Horst Schlebe. Meine Meinung Der Vorverkauf startet am 13. Januar 2020. Karten können im Hugo Hinter der Mauer erworben werden zu den Öffnungszeiten Montag von 12 bis 17 Uhr und Mittwoch von 16 bis 19 Uhr. www.kleine-komoedie-gera.de, Mail info@kleine-komoedie-gera.de