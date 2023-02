Geras Webentwickler starten neu

Vortrag in der 5. Web Developer Group Gera an der Dualen Hochschule Gera-Eisenach.

Gera. Worüber Programmierer an der Dualen Hochschule fachsimpeln.

Nach längerer Corona-Pause hat jetzt die 5. Web Developer Group Gera stattgefunden. An dem lockeren Wissensaustausch zu Themen der Webentwicklung beteiligten sich 16 Interessierte, welche zum Teil sogar aus Zwickau und Jena anreisten. Das Teilnehmerfeld reichte vom Studenten über Hobbyprogrammierer bis hin zum erfahrenen Webentwickler. Die Veranstaltung fand in der Dualen Hochschule Gera-Eisenach statt und wurde von der Agentur next.motion organisiert.

Barrierefreiheit in der digitalen Welt

Tim Ritter berichtet über aktuelle Themen der Webentwicklung wie: ChatGPT, JavaScript Metaframeworks, Next.JS 13, Nuxt 3 sowie aktuelle PHP 8 Features. Zudem ging er auf die Anforderung an die Barrierefreiheit digitaler Dienstleistungen und Produkte ein, welche es bis zum Jahr 2025 umzusetzen gilt. Anschließend sprach Patrick Schirch über das Hauptthema „Infrastructure as Code - mit Terraform zur Cloud-Automatisierung“. Dabei ging er zunächst auf die Grundlagen und Konzepte von Terraform, einer spezielle Software-Infrastruktur ein. In einer Live-Demo zeigte er die Wartung und Skalierung von GitLab Runnern, also Prozessen die anstehende Jobs im Rechner abholen und bearbeiten, in der Praxis.

Entwicklerszene will sich wieder regelmäßig treffen

„Wir freuen uns über den gelungenen Neustart. Bedanken möchte ich mich besonders bei der Dualen Hochschule Gera Eisenach für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und dem Studentenförderverein, für den wir auch eine kleine Spende sammeln konnten. Mein persönliches Ziel ist es, das Format Web Developer Group wieder regelmäßig einmal im Quartal stattfinden zu lassen, um einen Wissensaustausch der Webentwicklerszene in Gera zu ermöglichen“, sagt Pierre Geyer als Initiator der Web Developer Group Gera und Geschäftsführer von next.motion.

Die Organisation der 6. Web Developer Group hat bereits begonnen. Derzeit werden noch Referenten und Themen gesucht. Der genaue Termin und weitere Informationen werden in Kürze bekannt gegeben. Interessierte können sich unter https://www.next-motion.de/wdg anmelden.