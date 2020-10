Zum 100. Geburtstag bereitet die Bibliothek mit der GeraThek eine Überraschung für ihre heimatgeschichtlich interessierten Leser vor.

Bibliothekschef Rainer Schmidt: „Drei junge Mitarbeiterinnen gestalten seit Wochen die regionalkundliche Bibliothek, bei der es keinen freien Zugriff auf die Bestände gab, zu einer Freihandbibliothek um. Etwa 7.800 Medien, von Büchern, Broschüren, über VHS-Kassetten und DVDs bis zu Landkarten und etwa 110.000 Zeitschriftenartikel waren zu sichten und zu entscheiden, was kann ausgeliehen werden, was gehört wegen seiner Einmaligkeit und Nichtwiederbeschaffbarkeit ins Magazin und kann weiterhin nur vor Ort genutzt werden. Das bedeutete, jedes Buch, jedes Schriftstück in die Hand zu nehmen und Präsenz-Exemplare ausleihfähig zu machen.“

Das älteste Buch ist von 1611

Jana Müller, die mit Kathrin Theilig und Katarina Saupe am Sortieren war, entdeckte interessante Sachen: „Das älteste Buch hier ist von 1611, es gibt das Hochzeitsprogramm einer reußischen Prinzessin sowie Postkarten, Kalender und Grafiken, die später eine kleine Ausstellung wert sind.“

Moderne Arbeitsplätze und Vorführmöglichkeiten für Filme über Gera und Ostthüringen entstehen, die Räume erhalten frische Farbe und neue Möbel. Grundschulbegleitend bietet sich hier ein spannender Ausflug in die GeraTHek an.

Für den Titel Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek, den das große Geraer Bücherhaus von 1976 bis 1992 trug, war eine Sammlung regionalgeschichtlicher Literatur des damaligen Bezirkes Gera Voraussetzung. Ab 1968 wurde sie zusammengetragen. Seit Mitte der 90er Jahre liegt der Schwerpunkt auf Literatur aus und über Gera und Ostthüringen. „Vieles davon hätte mehr Öffentlichkeit und bessere Nutzbarkeit verdient“, so Rainer Schmidt zur Vorgeschichte der GeraTHek, die ab 20. Oktober 2020 Heimatgeschichte aus Gera und Ostthüringen zum Nachlesen, Hören und Anschauen für Kinder bis zum Hobbyheimatforscher möglich macht.