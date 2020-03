Gersch aus dem Zapfhahn im Steinweg

Zum Höhlerfest gab es einen kleinen Vorgeschmack. Auf helles und dunkles Bier, gebraut von Kevin Pagenkopf. Der 32-Jährige aus dem Köstritzer Ortsteil Pohlitz stellte Anfang Oktober seine Idee von einer Schaubrauerei im Geraer Steinweg vor. Gersch soll hier aus dem Zapfhahn fließen. Letzterer ist zugleich Namensgeber für das neue Lokal.

Diese Woche hat er sechs neue Drucklagertanks mit je 450 Litern Fassungsvermögen geliefert bekommen. Zusammen mit den beiden Gärtanks und den beiden Lagertanks aus dem Sächsischen Bahnhof, die er Günter Stemmler abkaufte, ist die Ausrüstung damit komplett. Seit September laufen die Vorbereitungen, seit Dezember der Umbau, noch immer mietfrei. Der private Vermieter beteilige sich zudem an Umbaukosten. „Das kniffligste ist der Brandschutz“, sagt der gelernte Brauer, der später zum Industriemechatroniker umgeschult hat. Gemeinsam mit seinem Vater Uwe Pagenkopf trifft man ihn jetzt fast täglich auf der Baustelle an. Gerade wird der Fußboden verlegt.

Entwürfe für Etiketten auf Flaschen mit 0,33 Litern Inhalt. Die Sorten Hell (von links) und Dunkel soll es immer geben. Je nach Saison braut Kevin Pagenkopf auch Pilsner, Maibock oder Bock Dunkel. Foto: Sylvia Eigenrauch

Das bleibt nicht unbemerkt. Immer wieder stehen Neugierige davor. „Dann mache ich die Tür auf und wir reden. Die häufigste Frage ist, ob hier auch soviel Platz ist, dass er für eine Gruppe reicht“, erzählt der Firmengründer. Bis zu 40 Plätze sind geplant. Daneben will der 32-Jährige Bier nach seinem Rezept in Flaschen abfüllen und an andere Geraer Gastronomen liefern.

Am Freitag war der erste Etikett-Entwurf für die 0,33 Liter fassenden Flaschen fertig. Zwei-Liter-Flaschen sind zudem für den Verkauf außer Haus geplant. Auch auf Festen will Kevin Pagenkopf sein Gersch ausschenken. Ganz sicher wird das beim Pohlitzer Maibaumsetzen am 16. Mai der Fall sein. Zuvor, so lautet der aktuelle Plan, will er den Zapfhahn zum Tag des deutschen Bieres am 23. April eröffnen.