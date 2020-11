Der Tannenbaum ist geschmückt. Blaue und silberne Kugeln reflektieren das LED-Licht zwischen den stachligen Zweigen und sorgen für eine vorweihnachtliche Atmosphäre. Unter dem Baum liegen gut 30 liebevoll verpackte Geschenke, die die Mitarbeiter der Cloppenburg-Autohaus-Filiale in Bieblach für die Kinder des Geraer SOS Kinderdorfs kreiert haben.

„Diese Aktion gibt es schon fünf oder sechs Jahre. Die Kinder schreiben Wunschzettel und wir versuchen dann die Wünsche zu erfüllen“, verrät Heiko Linke, Product Genius im Autohaus. Sein Geschenk hat er für die zwölfjährige Sarah gepackt, die selbst in einem Geraer Verein kickt und sich im Vorjahr einen Fußball gewünscht hat. „Ich habe herausbekommen, dass sie Bayern-Fan ist und einen passenden Ball besorgt. Dieses Jahr wollte sie ein Shirt ihres Lieblingsklubs“, erzählt der 55-Jährige, der einst selbst als Torwart zwischen den Pfosten stand. Mit Unterstützung des Fanshops Winkler auf dem Geraer Markt ergatterte er noch ein Exemplar der Sonderedition vom Champions-League-Erfolg der Münchner. „Ich habe noch ihren Namen draufdrucken lassen. Das war dann das i-Tüpfelchen“, so Heiko Linke.

Päckchen werden an den Holztannebaum gehängt

Am Freitag holte Nina Wunderlich die Geschenke ab. Die Bereichsleitung Verwaltung im SOS Kinderdorf und zugleich Spenderbetreuerin erzählt: „Wir hängen alle Geschenke an einen großen Holztannenbaum, an dem in der Adventszeit jeweils am Abend ein Türchen geöffnet wird. Wegen Corona können leider diesmal nicht alle Kinder gleichzeitig dabei sein. Aber vor dem Abendbrot ist jeweils eine der vier Familienwohngruppen an der Reihe. Das ist ein Ritual, auf dass sich alle den ganzen Tag freuen. Manchmal gehen die Kinder auch zwischendurch mal am Baum vorbei, tasten ihr Geschenk vorsichtig ab und rätseln, was darin sein könnte.“ Die Kinderdorf-Kollegen freuen sich mit ihren Schützlingen, sehen beim Auspacken in die strahlenden Augen und deshalb die Präsente auch als Wertschätzung ihrer eigenen Arbeit.

Vor allem in der Pandemie-Zeit ist diese Art Geborgenheit für die Kinder besonders wichtig. „Gerade dürfen die Kids wieder keine Freunde treffen. Mal ist Schule, mal nicht. Da können sich alle symbolisch am Adventskalender festhalten. Das bringt etwas Stabilität und Sicherheit“, so Nina Wunderlich. Derzeit werden im SOS-Kinderdorf in Gera 32 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 16 Jahren betreut.

Auch Cloppenburg-Disponentin Kerstin Leuschner ist zufrieden. „Es hat wieder riesig Spaß gemacht, die Wünsche der Kinder zu erfüllen“, sagt die dreifache Mutter, die im letzten Jahr Sina vom SOS Kinderdorf an einem gemeinsamen Töpfer-Nachmittag selbst kennenlernen durfte. „Sie ist ein tolles Mädchen“, schwärmt sie. Vom Autohaus werden die Kids nicht nur zu Weihnachten unterstützt. Alljährlich wird getragene Kinderkleidung gesammelt. Wegen Corona kam in diesem Jahr der Kinderdorf-Hausmeister mit dem Auto vorgefahren und die Säcke wurden durchs Fenster herausgereicht. „Es ist uns wichtig, vom Leben bisher benachteiligten Kindern etwas abzugeben“, meint Heiko Linke beim Abschied.