Gera. Die Stadtmitarbeiter und die Volksbank spenden für die Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche in Notsituationen.

Geschenke für den Schlupfwinkel in Gera und seine Kinder

Über Weihnachtsgeschenke für die Kinder in seiner Obhut durfte sich das Team des Geraer Vereins „Schlupfwinkel und Sorgentelefon“ freuen. Zum einen hatten Mitarbeiter der Geraer Stadtverwaltung fleißig Wünsche der Kinder erfüllt, so dass Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) einen ganzen Berg an Paketen übergeben konnte.

„Die Mitarbeiter meiner Verwaltung haben diese Idee gern aufgegriffen. Der Verein Schlupfwinkel leistet zusammen mit dem Familienzentrum in Bieblach, dem Sorgentelefon und dem CM Jugendclub wichtige Arbeit und verdient Unterstützung“, sagte Vonarb. Im Schlupfwinkel freute man sich sehr über die Spende. Zwischen 14 und 16 Kinder von 0 bis 18 Jahren werden hier betreut und pro Kind habe der Verein nur 20 Euro für Geschenke zur Verfügung.

Die Volksbank Gera/ Jena/ Rudolstadt hatte unter dem Motto „Spenden statt Schenken“ auf Kundengeschenke und Weihnachtskarten verzichtet und stattdessen Spenden zusammengetragen. Nach der Kindervereinigung bedachte die Bank nun auch den Schlupfwinkel mit 1500 Euro.