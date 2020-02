Geschichten hinter Gesichtern Zugereister

Sie sind unter anderem Floristin, Koch, Arzt, Qualitätsmanagerin oder Verkäuferin und kennen sich nicht. Was die Frauen und Männer vereint, alle sind Zugereiste. Sie kommen aus Düsseldorf, Berlin, Suhl oder Parwan aus Afghanistan und leben jetzt in der Stadt. Ihre Porträts sind seit Montag in einer Ausstellung in der Bücherei zu sehen. In einem kleinen Fragebogen erfährt der Betrachter von jeder Person über Gründe hier leben zu wollen und auch ihre Wünsche für die Zukunft.

Fotograf Marc von Hacht hat Menschen für sein Projekt „Zugereiste in Gera“ gesucht und abgelichtet. Unsere Zeitung half ihm mit einem Beitrag, seine Idee zu verwirklichen. Der 52-Jährige stammt aus Hamburg und wohnt seit Anfang 2017 hier.

„Nicht alle Bilder werden gezeigt, 17 von 40. Ich musste eine Auswahl nach Geschlecht, Alter und Motiv treffen“, sagt er. Noch in der Schublade liegt das Porträt Maximilian Frauenlob. Der junge Mann war zur Vernissage gekommen und nicht enttäuscht. Irgendwann werde auch er zu sehen sein. Der gebürtige Dresdner fand seine Liebe und Arbeit in der Naturschutzstation Gräfenmühle. „Ich bin Biologe und vorher immer von Jena nach Suhl gependelt“, so der 31-Jährige. Er lobt Sport- und Kulturangebote und die attraktive Stadtgröße. „Es passt.“

Auch der aus Afghanistan stammende Mokktar Dornieden, der im September eine Ausbildung zum Erzieher machen möchte, ist ein Zugereister. Foto: Peter Michaelis

Ernst sieht Wolfgang Nohr auf dem Foto aus. „Ich schaue immer so. Wer zu mir durchkommt, hat Erfolg“, meint der Jurist im Ruhestand und zeigt sein schönstes Lächeln. 2018 kehrte er seiner Heimat Kordel bei Trier den Rücken. „Wegen der Liebe. Ich bin 15 Jahre gependelt. Sieben bis neun Stunden Fahrt meist mit dem Zug, 500 Kilometer.“ Zurückgelassen habe er einen großen Freundeskreis und Vereine. „Ohne Reue und trotz des Spiegel-Artikels, der Gera so schlecht machte. Jetzt beschäftigte ich mich mit Lokalpolitik.“ Es dürfe nicht nur gejammert werden. Wolfgang Nohr versteht nicht, warum die Sorge so leer ist. Da müsse was getan werden. In Trier sei die kleinste Gasse belebter.

Auf dem Foto trägt Nohr einen roten Anorak. Zur Ausstellungseröffnung war in einem blauen gekommen. Darunter blitzte eine rote Jacke. Eigentlich mag ich die Farbe Blau. Meine Frau behauptet, ich würde damit älter aussehen. Ihr gefällt Rot, also trage ich es.“ Und wieder ist Fröhlichkeit in seinem Gesicht. In der Runde schlug Wolfgang Nohr vor, dass sich alle Porträtierten einmal reffen könnten.

Eine Möglichkeit für Michael Parker, Freundschaften zu schließen. Der Engländer ist in Bristol geboren. Als junger Mann lernte er Tischler, ging 1976 nach Deutschland. Bei der Feuerwehr zu arbeiten, war sein Traum. Er erfüllte sich diesen in Wiesbaden und auf dem Frankfurter Flughafen. „Fast zwei Jahre habe ich nach einem Altersruhestandssitz gesucht. Die Mieten im Rhein-Main-Gebiet sind sehr hoch. Ich erhalte nur eine kleine Rente. In Gera habe ich das Passende gefunden“, erklärt der 67-Jährige den Grund für seinen Umzug. Eine Rückkehr nach Großbritannien schloss der Senior aus. Da wäre das Wohnen noch teurer. „Ich müsste unter einer Brücke schlafen.“ Michael Parker amüsiere sich über die „Gersche Sprache“. Sie klinge schön. In seiner Freizeit besichtige er viele Schlösser. Sein Foto sei gelungen.

1000 Bilder von Zugereisten soll das „Herzensprojekt“ von Fotograf Marc von Hacht umfassen. „Ein Prozent der Geraer Einwohner also.“ Ausstellen möchte er seine Porträts in allen Stadtteilen von Gera. „Ich suche Räume dafür.“ Schon das nächste Vorhaben hat von Hacht im Kopf: „Ich will Zurückgekehrte porträtieren.“ Genau das sprach auch Klaus Pfaff an. „Ich bin weggegangen und wiedergekommen. Nach der Wende zog es mich als Wirtschaftsflüchtling nach Bayern, habe am Forschungsreaktor der TU München gearbeitet. 2015 ging es in meine Heimat Gera“, erzählt der 69-Jährige.

Die Ausstellung „Zugereiste in Gera“ ist in der Stadt- und Regionalbibliothek Gera, Puschkinplatz 7, bis zum 28. März zu sehen. Der Eintritt ist frei. Wer sich an dem Projekt beteiligen möchte, wendet sich per Mail an contact@von-hacht.com oder telefonisch 0365 / 733 29 485