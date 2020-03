In der Dauerausstellung mit Werken von Otto Dix in der Orangerie der Kunstsammlung Gera sind viele Dauerleihgaben der Otto-Dix-Stiftung Vaduz vertreten. Große Kreuzaufrichtung, 1962

Geschlossen: Geras Museen, Hofwiesenbad, Volkshochschule

Die Stadt Gera wollte dieser Tage die Öffnungszeiten der städtischen Museen wieder auf das in der Bundesrepublik übliche Maß erweitern und das in einer ursprünglich für Montag, den 16. März, geplanten Pressekonferenz öffentlich ankündigen. Nun aber kommt es zunächst erst einmal zum Stillstand.

Um die Verbreitung der Coronavirus Pandemie so gut wie möglich zu verhindern, schließen die Geraer Museen ab sofort voraussichtlich bis 19. April 2020 ihre Türen. Darüber informierte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Damit entfallen auch bereits gebuchte Veranstaltungen und Führungen oder Termine von eingemieteten Partnern in den städtischen Museen. Die Stadtverwaltung werde rechtzeitig informieren, ab wann die Museen wieder geöffnet sind.

Nicht davon betroffen ist der Botanische Garten, der ab Sonntag, den 5. April, wieder seine Pforten öffnen wird und zu einem kleinen Spaziergang in die grüne Oase in der Stadt Gera erlaubt.

Neue Museumsöffnungszeiten nach Corona

Die Mitarbeiter der Geraer Museen würden indes auf einen komplikationslosen Verlauf im Kampf gegen Corona in den kommenden Wochen hoffen und sich auf die Wiederöffnung der Museen mit interessanten neuen Projekten freuen – und dann auch mit neuen Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an den Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.

Weiterhin sind seit Montag die Stadt- und Regionalbibliothek geschlossen. Entliehene Medien können über die Rückgabebox vor dem Eingang der Bibliothek am Puschkinplatz zurückgegeben werden. Während der gesamten Schließzeit entstehen keine Mahngebühren. Am Dienstag, den 17. März, folgen das Hofwiesenbad und die Volkshochschule Aenne Biermann. Voraussichtlich bis 19. April werden keine Kurse und Veranstaltungen durchgeführt. Die Geschäftsstelle der Geraer Volkshochschule ist in dieser Zeit nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar.