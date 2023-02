Beste Ergebnisse in der Gesellenprüfung erreichten Pascal Ulitzsch von Auto Heinzmann aus Schleiz, Max Effenberger vom Autohaus Rabold Gera, Moritz Oettler vom Z+W Auto-Service Weißendorf und Tom Böber vom Autoservice Thomas Gräff aus Weida (von links).

Gesellen des Kfz-Handwerks in Gera freigesprochen

Gera. Die vier besten Mechatroniker erhalten noch eine Fahrkarte.

104 Lehrlinge der Kfz-Branche haben erfolgreich ihre Ausbildung abgeschlossen. Am Samstag erhielten die Kfz-Mechatroniker im Rahmen der feierlichen Gesellenfreisprechung in der Rieger Show ihre Abschlusszeugnisse. Beste Ergebnisse in der Gesellenprüfung erreichten Pascal Ulitzsch von Auto Heinzmann aus Schleiz, Max Effenberger vom Autohaus Rabold Gera, Moritz Oettler vom Z+W Auto-Service Weißendorf und Tom Böber vom Autoservice Thomas Gräff aus Weida (von links). Die vier jungen Leute werden von der Kfz-Innung Ostthüringen zum Praktischen Leistungswettbewerb der Kfz-Mechatroniker Thüringens delegiert.