„Nein, mit den Schumanns in Linda bin ich nicht verwandt. Namensgleichheit eben“, sagt die 19- Jährige und schmunzelt. Jasmin Schumann macht gerade Nougatringe. Sie träufelt schockfarbene Creme auf die Plätzchen. „Ich bin für das Süße verantwortlich, für Kuchen und Torten“, sagt sie.

Jasmin arbeitet seit 1. August 2020 in der Bäckerei Jörg Schumann in Linda. Dort hat sie auch drei Jahre das Handwerk gelernt. Ihren Gesellenabschluss krönte sie wenige Wochen später noch als Landessiegerin. Mitte November wird die 19-Jährige Thüringen beim Bundesausscheid an der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim vertreten. Mit was sie die Juroren verzaubern will? „Ich bin am Überlegen. Auf alle Fälle muss ich eine ordentliche Schippe drauflegen.“

Noch Anfang der 10. Klasse weiß die Jugendliche nicht, wohin ihr Lebensweg führen soll. Schülerpraktika macht Jasmin Schumann, die die Sahnschule in Crimmitschau besucht, in einem Kindergarten und in einer Großbäckerei. „Ich habe mich dort nicht wohlgefühlt.“ Ein bisschen Taschengeld verdient sie sich in den Ferien in einer Werbefirma. „Das war es auch nicht.“ Die Zeit drängt.

Spät für einen Beruf entschieden

Bäckermeister Jörg Schumann mit einer für ihn von Jasmin bereiteten Nougattorte Foto: Peter Michaelis

Zum Freundeskreis um Jasmin gehört Markus Schumann, der Sohn des Inhabers der Lindaer Bäckerei. Er schlägt vor: „Komm bei uns mal vorbei.“ Die damals 16-Jährige nimmt den Tipp an. In den Winterferien kann sie sich eine Woche in dem Familienunternehmen ausprobieren. Die freundliche Atmosphäre gefällt ihr. „Ich durfte sogar Kuchen belegen.“ Nach dem Reinschnuppern stand der Entschluss fest. „Bäckerin wollte ich werden.“ Die Eltern zeigen sich überrascht, lassen ihre Tochter gewähren. Meister Jörg Schumann hat sofort gespürt: „Jasmin hat Talent, den Willen durchzuhalten und ist ehrgeizig.“ Der Lehrvertrag wird unterschrieben. Sie ist froh, strengt sich in der Berufsschule und in der Praxis an.

Das zeitige Aufstehen, wenn andere Gleichaltrige noch schlafen, macht ihr nichts aus. „Man gewöhnt sich an alles. Kam die Müdigkeit, habe ich mir schnell Arbeit gesucht.“ 1.30 Uhr ist die Nacht zu Ende. Mit dem Auto fährt Jasmin Schumann von Mannichswalde, wo sie wohnt, nach Linda. Das sind nur ein paar Minuten. „Um 2 Uhr geht es los, da hat der Chef schon längst den Brotteig fertig. Ich helfe mit, diesen in Form zu bringen: rund, lang, kastenförmig. Um die zehn Brotsorten bieten wir an. Sind die Brötchen in Körnern gewälzt, fange ich mit den Kuchen an. Eierschecke, Quark- und Früchtekuchen mögen die Leute.“ Einmal vergisst sie beim Nusskuchen den Zucker, „weil man viel nebenher machen muss“, sagt sie und schmunzelt. „Kann passieren.“ Zwischendurch werden Zutaten abgewogen. Am Ende geht es ans gründliche Saubermachen. Eine Backstube muss blitzen.

Verantwortungsbewusst mit Lebensmitteln umgehen

Im Laden klingelt früh um 6.30 Uhr die Glocke. Die ersten Kunden kaufen ihre Frühstücksbrötchen und nehmen oft süße Leckereien mit. „Meine Pfannkuchen schmecken besonders gut. Sie sind mit noch mehr Liebe gemacht als die vom Chef“, ulkt die Gesellin. Ordentliche Füllung muss rein. Mehrfruchtmarmelade. „Die Fruchtfüllung fürs Gebäck machen wir selbst. Wir kochen auch den Pudding für unsere Cremetorten, mahlen den Mohn“, sagte Simone Schumann, die Frau des Chefs. Sie bedient.

„Bäckerin ist mein Traumberuf. Ich kann kreativ sein und verantwortungsbewusst mit Lebensmitteln umgehen“, sagt Jasmin Schumann. In ihrer Freizeit ist sie ein Tanzmariechen im Mannichswalder Karnevalsverein. Für anderen Sport fehlt die Zeit. „Ich laufe doch den ganzen Tag in der Backstube hin und her und nasche nicht.“ Die junge Frau mag Herzhaftes.