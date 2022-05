Gestört, aber normal: Sieben Abende in Gera über Menschen mit Macken

Gera. Gespräch mit Frank Hiddemann und Thomas Prochnow über sieben Abende der Ökumenischen Akademie Gera-Altenburg zu psychischen Störungen und einen neuen Geraer Treffpunkt für Kunst

Die Sorge 52 sticht heraus aus den Nachbargebäuden. Das Haus liegt in dem Teil der Straße, in dem die Probleme der Innenstadt am wenigsten kaschiert werden. Hier zeigt Thomas Prochnow in einem Ladenlokal seit einem halben Jahr aktuelle Kunst. Prochnow ist selbst Künstler, die 52 ist sein neuer Projektraum „Mieze Südlich“: weiße Wände, freigelegte Farbschichten aus besseren Zeiten, raumfüllende Konkrete Kunst befreundeter Künstler. Und so wie der Raum fällt auch die Veranstaltungsreihe der Ökumenischen Akademie Gera-Altenburg aus dem Rahmen. Unter dem Motto „Anders normal“ soll mit Trialogen über Störungsbilder der Seele und korrespondierenden Ausstellungen unter anderem dieser neue Geraer Treffpunkt an der Sorge bespielt werden. Wir sprachen mit Akademieleiter Frank Hiddemann und Thomas Prochnow über die Reihe, die am Donnerstag, 19. Mai, 19 Uhr, im SRH Waldklinikum ihren Auftakt hat.

Frühling ist, Sonne lacht. Und Sie wenden sich dem düsteren Thema Angst und psychischen Störungen zu. Wie kam’s dazu?

Frank Hiddemann: Es gab Zeiten, da wurden psychische Krankheiten stigmatisiert. Das hat sich in den letzten Jahren komplett gewandelt. Nicholas Müller gibt ein gutes Beispiel. Der Sänger der Band Jupiter Jones ist mit seinen Angststörungen sehr offen umgegangen, hat sogar ein Buch drüber geschrieben. In letzter Zeit gab es viele Publikationen über Angststörungen von Prominenten, die dadurch nicht mehr auf der Bühne stehen konnten.

Haben die Ängste zugenommen, oder hat sich die Wahrnehmung der Angst verstärkt?

Durch eine Gesellschaft, die unter großem Leistungsdruck steht, wo man extrem gut funktionieren muss, sind Angststörungen ein Thema geworden. Vor allem aber gibt es mehr Öffentlichkeit zum Thema psychische Störungen. Weil wir darüber reden, kennt fast jeder jemanden, der unter Angst leidet oder unter Borderline, Depression, Narzissmus, Essstörung.

Im Osten hört man von all diesen Beschreibungen erst seit der Wende. Bis dahin lebten wir hier in einer Welt, in der nicht allzu tief in die Seelen geblickt wurde.

Da war ja auch Verstecken angesagt. Es gab eigentlich nur Hans-Joachim Maaz, der als Psychiater in einer kirchlichen Klinik versuchte, den Betroffenen einen Schutzraum zu geben. Aber psychische Störungen wurden eben nicht thematisiert. Es wurden auch politisch Unliebsame in die Psychiatrie abgeschoben, wenn man sie auf andere Weise nicht stasimäßig zersetzen konnte. Lange Zeit konnte man nicht darüber sprechen, heute sind psychische Störungen kein Tabu mehr.

Werden inzwischen mehr Auffälligkeiten als Störung betrachtet?

Das sogenannte Manual der psychischen Krankheiten wird immer dicker. Da steht jetzt auch Trauer drin.

Welche Berührungen gibt es denn im Seelsorgebereich? Nach Corona und in den Krisen hatte ich so viele Seelsorgefälle, die in die Psychiatrie gehen, wie noch nie.

Thema des 7. Trialogs ist die chronische Verbitterungsstörung. Da musste ich erstmal googeln. Es geht um Menschen, die pathologisch reagieren auf Kränkung, Herabwürdigung oder Ungerechtigkeit.

Das ist der Abend, an dem wir den Zusammenhang zwischen Gesellschaft und psychischen Störungen betrachten. Verbitterungsstörung ist ebenfalls neu aufgenommen ins Manual der psychischen Erkrankungen. Sie kann chronisch werden, wenn Menschen lange Zeit Rückschläge, Enttäuschung oder mangelnde Wertschätzung erleben. Chronisch heißt: Man kommt da nicht wieder raus, weil man alle neuen Erfahrungen über das Muster bewertet, das man bereits im Kopf hat. Davon kennen wir viele Betroffene.

Wenn Verbitterung als gesellschaftliches Phänomen auftritt: Schlägt sie sich dann in Wahlentscheidungen nieder?

Frank Hiddemann: Auf jeden Fall. In Gera wählen fast 30 Prozent rechtspopulistische Parteien. Viele von ihnen sind verbittert. Sie gehen in Fundamentalopposition. Da wird der Zusammenhang zwischen Politik und Psychiatrie greifbar.

Thomas Prochnow: Ich beobachte das selbst an jungen Menschen. Zuletzt hatte ich mich mit jemandem unterhalten, der bewusst in Gera geblieben ist, aber erleben musste, wie alle aus seinem Freundeskreis wegziehen, weil sie andernorts größere Gruppen an Gleichgesinnten finden. Auch dieser junge Mensch ist verbittert. Andererseits: Einer wie ich, der nach 20 Jahren zurückgekehrt ist nach Gera, kann wieder die Vorzüge der Stadt wahrnehmen. Verbitterung gibt es. Aber es kommen auch viele neue Leute an, die erkennen, welche Möglichkeiten sich in Gera eröffnen.

Was spricht für Gera?

Thomas Prochnow: Es gibt eine Menge Freiraum. Viel mehr als in Leipzig und Berlin. Einen Projektraum in der Innenstadt wie „Mieze Südlich“ könnte ich in Leipzig nicht betreiben. Aber als ich damals wegzog, konnte ich keine Perspektive für mich in der Stadt erkennen.

Frank Hiddemann: Es ist ja auch normal, dass man erstmal weggeht, wenn man jung ist. Aber es gibt inzwischen eine Menge Rückkehrer…

…wie etwa Thomas Prochnow, der drei Künstlern Raum gibt für ihre Arbeiten, die selbst von psychischen Störungen betroffen sind: Corinna Heidepriem, Peter Pankow und Torsten Holzapfel.

Frank Hiddemann: Eingeleitet werden die Abende von Leuten mit anderer Profession. Jana Huster, zum Beispiel, macht am Donnerstag ein literarisch-satirisches Intro. Oder Thomas Röske, er ist Präsident der European Outsider Art Association und Leiter der Sammlung Prinzhorn in Heidelberg. Hans Prinzhorn hat die sogenannten Bildnereien von psychisch Kranken gesammelt und mit sehr viel Wertschätzung behandelt. Die Uniklinik Heidelberg hat für ihre riesige Sammlung an Werken schizophrener Patienten ein Museum eröffnet. Leute mit prekärer Persönlichkeitsbalance können mitunter Dinge, die andere nicht können. Sie bereichern die Gesellschaft.

Thomas Prochnow: Fast alle Künstler haben eine Störung, irgendeine Macke. Sie sind extrem gut und fokussiert in bestimmten Bereichen und in anderen nicht. Ich schließ mich da auch ein.

Frank Hiddemann: Ich mich auch.

Wovor soll ich Angst haben? Leben mit Angst- und Zwangsstörungen: Trialog mit einer Einleitung der Autorin und Trauerrednerin Jana Huster – Donnerstag, 19. Mai,19 Uhr, Kultur-Kantine, SRH Waldklinikum Gera

Lauf, Forrest, lauf! Leben mit Autismus: 16. Juni, 19 Uhr, Galerie „Mieze Südlich“, Gera, Sorge 52

Frau Borderline und Herr Narzissmus – Leben mit Persönlichkeitsstörung: 14. Juli, 19 Uhr, Kultur-Kantine, SRH Waldklinikum

Gibt es Schizophrenie und wenn ja, wie viele? 25. August, 19 Uhr, Galerie „Mieze Südlich“, Gera, Sorge 52

Was Leiden sucht – Leben mit Suchterkrankungen und Essstörungen: 22. September, 19 Uhr, Kultur-Kantine SRH Waldklinikum

Pendeln zwischen Extremen – Leben mit Depression und Bipolarität: 13. Oktober, 19 Uhr, Galerie „Mieze Südlich“, Sorge 52

Was ist eine chronische Verbitterungsstörung? 17. November, 19 Uhr, Kultur-Kantine, SRH Waldklinikum