Getränkemarkt mit Hakenkreuzen beschmiert - Mehrere Autos in Gera mutwillig zerkratzt

Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Gera.

Getränkemarkt beschmiert

Mit mehreren Graffiti verewigte sich ein bislang unbekannter Täter an der Fassade eines Getränkemarktes in der Langenberger Straße, in der Zeit von Montag bis Mittwoch. Mit mehreren Farben beschmierte er das Objekt unter anderem mit Hakenkreuzen und verursachte so Sachschaden.

Die Kripo Gera hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Sachbeschädiger unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen.

Mehrere Autos zerkratzt

Gleich drei zerkratzte Fahrzeuge verzeichnete die Geraer Polizei am Mittwochabend und nahm in der Folge die Ermittlungen zur Sachbeschädigung auf.

Demnach beschädigte ein bislang unbekannter Täter am Mittwoch, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:50 Uhr die in der Lobensteiner Straße abgestellten Autos (VW, 2x Skoda), indem er sowohl den Lack an der Fahrzeugseite bzw. einem Außenspiegel zerkratzte. Anschließend entfernte er sich unerkannt.

Zeugen, welche Hinweise zum Flüchtigen geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 bei der Polizei in Gera zu melden.

