Getunte Simson - Verletzter nach Unfall mit Hirsch - Einbruch in Lagerraum

Gera. Das meldet die Polizei am Freitag aus Gera und dem Landkreis Greiz.

Bei einem Unfall an der Kreuzung Christian-Schmidt-Straße / Schülerstraße in Gera sind Donnerstagabend gegen 20.35 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stießen ein Mercedes und Audi zusammen. Der Audi-Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Auf getunter Simson unterwegs

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 21 Uhr zwischen Zadelsdorf und Stelzendorf den 16-jährigen Fahrer einer Simson kontrolliert.

Es habe sich herausgestellt, dass das Fahrzeug unerlaubt umgebaut wurde, um eine Leistungssteigerung zu erzielen, teilt die Polizei mit. Es habe kein Versicherungsschutz bestanden und der Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besessen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Autofahrer wird bei Kollision mit Hirsch verletzt

Seine Begegnung mit einem Hirsch wird einem 60-jährigen Suzuki-Fahrer bestimmt noch lange in Erinnerung bleiben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann am frühen Freitagmorgen gegen 3.40 Uhr auf der Landstraße von Nitschareuth in Richtung Daßlitz.

Dort kreuzte das Tier die Fahrbahn und kollidierte mit dem Pkw. Dieser fuhr in ein angrenzendes Maisfeld und blieb dort stehen. Durch den Unfall wurde der Fahrer verletzt, am Pkw entstand Sachschaden. Der Hirsch flüchtete in unbekannte Richtung.

Verletzte bei Unfall in Zeulenroda-Triebes

Eine 74-jährige Skoda-Fahrerin ist Donnerstag gegen 9.45 Uhr in Zeulenroda-Triebes verletzt worden. Sie stieß mit einer 83-jährige Dacia-Fahrerin zusammen, die auf der Schopperstraße stadtauswärts unterwegs war.

Die Dacia-Fahrerin wollte an der Ampel nach links auf die Landstraße in Richtung Triebes abbiegen. Dabei übersah sie die Skoda-Fahrerin, die Vorfahrt hatte. Beide Fahrzeuge kollidierten. Die Skoda-Fahrerin wurde verletzt, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Brandausbruch bei Arbeiten auf Geraer Dach

Einbruch in Lagerraum

Die Ermittlungen zu einem Einbruch in ein Lagerraum in der Lusaner Straße in Gera hat die Polizei aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen zwei Unbekannte Donnerstagabend gegen 17.20 Uhr in die Lagerräume ein, sie öffneten dabei 15 Türen im Inneren gewaltsam.

Als sie von einer Zeugin ertappt wurden, flüchteten die beiden Einbrecher mit ihren Fahrrädern in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Flüchtigen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 bei der KPI Gera zu melden.