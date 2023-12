Gezeichnete Tagebücher und Collagen: Kunst von „Unterwegs“ in Bibliothek Gera

Gera Der Dresdener Künstler André Wejwoda zeigt seine Arbeiten, die von Reisen in die ganze Welt künden.

Seit Anfang Dezember präsentiert die Stadt- und Regionalbibliothek Gera in ihrer Galerie am Puschkinplatz die Ausstellung „Unterwegs“. Bis zum 20. Januar zeigt der Dresdener Künstler André Wejwoda Reisetagebücher, Holzschnitte und Collagen. Er lädt mit seinen Bildern ein, sich auf imaginäre Reisen zu begeben und ihn dabei in Weltgegenden zu begleiten, die ihn in ihren Bann gezogen haben.

Zahlreiche Studienaufenthalte, unter anderem auf der portugiesischen Insel Madeira, in Südengland oder im indischen Rajasthan, belegen nicht nur seine intensive Auseinandersetzung mit fremden Kulturen, sie prägten auch sein künstlerisches Schaffen der letzten Jahre. Besonders die gezeichneten Tagebücher, die im Zentrum der Ausstellung stehen, vermitteln einen lebendigen Eindruck von seinen Reiseerlebnissen. Sie lassen die starke Faszination spüren, die für ihn von der unmittelbaren Begegnung mit Menschen und Orten ausgeht.

In zahlreichen Zeichnungen, Collagen und Aquarellen spürt Wejwoda den Geschichten am Wegesrand nach, dem Unerwarteten und Authentischen; etwa eine spontane Einladung zu einem indischen Tempelfest, die Suche nach den Arbeiten des portugiesischen Streetartkünstlers Vhils in Lissabon oder die virtuellen Zusammentreffen mit dem malenden Künstlerkollegen Winston Churchill in Camara de Lobos, mit dem Reiseschriftsteller Bruce Chatwin im indischen Rohat und mit Si Mohamed, dem „besten Gerber“ von Marokko in Fes.

In seinem Atelier reduziert und verdichtet Wejwoda die Fülle der Eindrücke über mehrere Stufen bis hin zur Abstraktion, wobei markante Strukturen, charakteristische Farben oder auch einzelne Objekte in den Vordergrund treten. So werden aus ursprünglich wiedererkennbaren Stadtansichten Orte der subjektiven Erinnerung.

Die Ausstellung kann während den Öffnungszeiten der Bibliothek besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.