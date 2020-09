Giftpilze sicher erkennen

Gera. Vortrag in Geraer Volkshochschule.

In der Geraer Volkshochschule Aenne Biermann in der Talstraße 3 wird am Donnerstag, 10. September, um 20 Uhr ein Vortrag über Giftpilze gehalten.

Referent Bodo Wagner, Pilzsachverständiger und Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Mykologie, stellt laut Pressemitteilung wichtige heimische Giftpilze vor und zeigt, wie sie sicher zu erkennen sind. Da viele Pilze, die früher als essbar bewertet wurden, nach heutigen Erkenntnissen nachweisbar als Giftpilze gelten, sei es auch für erfahrene Pilzsuchende wichtig, sich regelmäßig über den aktuellen Stand der Forschung zu informieren, heißt es.

Interessierte können sich telefonisch unter Telefon 0365/55259317,per E-Mail an service@volkshochschule-gera.de oderonline auf www.volkshochschule-gera.de anmelden.