Pfarrer Frank Hiddemann aus Gera zeigt auf, was Glaube und Corona miteinander zu tun haben.

Nach Wittenberg kam 1527 die Pest. Es waren keine hohen Fallzahlen. Martin Luther schrieb an seine Freunde mal von 12 und mal von 19 Erkrankten. Aber die Leute gerieten in Panik und flohen aus der Stadt.

Sie erinnerten sich an die großen Pestepidemien, die ganz Landstriche entvölkert hatten. Luther schrieb seine Schrift „Ob man vor dem Sterben fliehen möge“ und äußerte Verständnis für diese Ängstlichen. Aber er handelte. Er sorgte dafür, dass aus Gründen des Infektionsschutzes der Kirchhof aus der Innenstadt vor die Stadtmauern verlegt wurde. Er nahm Pestkranke bei sich im Haus auf, denn er hatte ja die Klöster geschlossen, die das sonst machten. Er schuf eine Infrastruktur in der Stadt und stärkte das Hospital. Die Leute hörten auf ihn.

Und er war der Meinung, diese Krankheit sei ein Angriff des Teufels auf ihn, auf seine Universität und seine Stadt. Aber er bekämpfte den Teufel auf moderne Weise. Das Weihwasser hatte er ja auch abgeschafft. Er sagte, der Teufel will uns auseinanderbringen. Er will Zwietracht sähen und uns zu unvernünftigem Handeln bringen. Deswegen sorgte er dafür, dass die richtigen Maßnahmen getroffen wurden und dass die Leute ihren Glauben nicht verloren.

Was haben heute Glaube und Corona miteinander zu tun? Ich finde Luthers Handeln beispielhaft. Lebenspraktische Entscheidungen treffen und die Situation trotzdem als eine Bewährungsprobe im Glauben sehen. Also panische Kurzschlüsse vermeiden! Wir denunzieren die Demokratie nicht als Diktatur. Wir bleiben im Streit bei guten Gründen und sprechen uns gegenseitig nicht die Aufrichtigkeit ab. Wir sehen harte Maßnahmen als begründungspflichtig, aber auch als begründbar an. Wir streiten um den richtigen Infektionsschutz, aber wir sind uns einig, dass es einen Infektionsschutz geben muss. Wir bleiben vernünftig und lassen uns nicht auseinanderbringen.