Glitzerroben mit viel Tüll

Am Wochenende können in Gera Pläne geschmiedet werden. Für die eigene Hochzeit. Die Messe „Traut Euch!“ öffnet an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr in der Showbühne Rieger. Silke Fröhlich ist die Macherin.

Sie laden zur Hochzeitsmesse am Sonnabend ein. Das wievielte Mal schon?

Das 18. Mal. Ich hatte damals meine Vision von einer Modenschau. Weil keiner sie umsetzen konnte, versuchte ich es selbst. Dabei sollte es nur eine Messe sein. Inzwischen sind mir viele Aussteller schon 18 Jahre treu. Ein kleiner Firmenverbund hat sich so entwickelt. „Traut Euch!“ gehört heute zu meinem Laden und zu Gera dazu.

Ändert sich da jedes Jahr so viel? Was müssen Brautpaare diesmal unbedingt gesehen haben?

Es gibt hoffentlich jedes Jahr neue Bräute. In der Brautmode dominiert weiter der Vintage-Look mit viel fließendem Tüll. Daneben gibt es die Prinzessinnenkleider. Das sind super breite Glitzerroben. Bei den Herren sehen wir wieder helle Anzüge und viel im barocken Stil, gemustert und tailliert. Nachhaltige Stoffe haben inzwischen auch unsere Branche erreicht. Neu unter den über 30 Ausstellern ist eine freie Rednerin.

Wann planen Sie die inspirierenden Modenschauen?

Die Brautmodenschauen sind an beiden Tagen um 11 und um 15 Uhr zu sehen. Eine kleine Schau um 13 Uhr zeigt Mode für Jugendweihe und Abiball. Dabei laufen keine Profimodels. Das wollte ich so. Es sind alles Freunde und einige Tänzer.

Hochzeitsmesse „Traut Euch!“, 18. und 19. Januar, 10 bis 17 Uhr, Eintritt 3,50 Euro, Möbel Rieger, Siemensstraße 33, 07546 Gera