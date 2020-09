Gnadenhochzeit in Kraftsdorf: Mit Herz, Humor und Zielen jung geblieben

Ruth und Friedhelm Daunert in Kraftsdorf feierten am 9. September das seltene Fest der Gnadenhochzeit. Beide sind 94 Jahre alt.

Kraftsdorf. Ruth und Friedhelm Daunert in Kraftsdorf feierten am Mittwoch das seltene Fest der Gnadenhochzeit.

Bereits vor fünf Jahren sorgten Ruth und Friedhelm Daunert in Kraftsdorf mit ihrer eisernen Hochzeit für Aufmerksamkeit. Am 9. September in diesem Jahr beging das Ehepaar nun die Gnadenhochzeit. Zünftig eingeleitet mit Polterabend-Grillparty, feierten die mittlerweile 94-Jährigen am Ehrentag mit Gästeschar im „Schwarzen Bär“ in Hermsdorf.