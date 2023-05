Gold statt Braun heißt es vor der Kunstaktion zum Tag der Befreiung am 8. Mai schon am Tag zuvor in der Geraer Häselburg.

„Gold statt Braun“ in Geras Häselburg

Gera. Aktionstag schon am Sonntag vor dem 8. Mai mit vielen Möglichkeiten zum Mitmachen.

„Gold statt Braun“ in Gera organisieren dieses Jahr zum dritten Mal die goldene Aktion zum Tag der Befreiung vom Faschismus. Häselburg, die „Galerie Mieze südlich“ und die Siebdruckwerkstatt der Kunstschule laden bereits am Tag zuvor, jetzt am Sonntag, ab 12 Uhr, zu einem „Goldenen Aktionstag“ ein.

„In diesem Jahr ist es uns gelungen über das Bundesförderprogramm Demokratie Leben Gelder zu generieren, die uns nun in die glückliche Lage versetzen, am Sonntag einen goldenen Partizipationstag zu veranstalten“, sagen die Organisatoren. Vor Ort wird es vielerlei Mitmachaktionen geben. Die Teilnehmenden können goldene Losungen in einem Graffiti-Crash-Kurs sprühen, ein eigens entworfenes Motiv kann im Siebdruckverfahren auf Shirts gedruckt werden, ebenso können Button im Stile von „Gold statt Braun“ gebastelt werden. Auch wird es eine Meinungsmitmachaktion geben.

Offene Bühne für spontane Reden

Auf offener Bühne können sich Menschen spontan mit Redebeiträgen, musikalischen Darbietungen und Performances beteiligen. Die Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss (Linke) ist angekündigt mit einem Redebeitrag zum antifaschistischen Kampf. Ab 16 Uhr gibt es drei musikalische Beiträge von Donata, Sadgasm und Vati. Des Weiteren wird es vor Ort eine Flash-Tattoo-Session mit der Tattookünstlerin Ora aus Leipzig geben. DJ Jet Pilot wird für die musikalische Begleitung des restlichen Tages sorgen. Kulinarisch wird das Jugendhaus Shalom mit veganer Küche vor Ort sein.