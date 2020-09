Der Goldene Spatz auf Promotion-Tour für das 28. Deutsche Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz 2020 vom 20. bis 26. September in Gera und Erfurt machte am Donnerstag im Kindergarten „Bussi Bär“ in Meilitz Station.

Goldener Spatz seit drei Wochen in Gera auf Achse

Die Promotion-Tour für das 28. Deutsche Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz 2020 vom 20. bis 26. September in Gera und Erfurt machte am Donnerstag im Kindergarten „Bussi Bär“ in Meilitz Station. Die Kinder bereiteten dem Spatzen einen begeisterten Empfang und hatten riesigen Spaß.

Bis zum 18. September steuert der Spatz in seinem Cabriolet Grundschulen und Kindertagesstätten in und um Gera an.

Das Festival musste coronabedingt vom Frühjahr in den September verlegt werden und findet auch zum Teil online statt.