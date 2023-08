Gospelchor aus Gera und Umgebung für Queen-Show im KuK gesucht

Gera. Ein Chor wird gesucht, der Tributeband den Song „Somebody to Love“ auf der großen Bühne im Kultur- und Kongresszentrum singt.

Die Tribute-Show „Forever Queen performed by Queen Alive“ gastiert am 30. Oktober um 19.30 Uhr im Geraer Kultur- und Kongresszentrum und versammelt die Hits der britischen Kultband um den charismatischen und zu früh verstorbenen Frontmann Freddie Mercury. Der Vorverkauf läuft.

Einer dieser Songs ist „Somebody to Love“, den die italienische Tributeband gemeinsam mit einem Gospelchor aus der Region darbieten möchte. Für diesen Auftritt können sich Chöre aus der Region bewerben.

Angelehnt an die Performance von George Michael und Queen mit dem London Gospel Choir im Wembley Stadion 1992 soll dieser Gänsehautmoment auch auf die Geraer Bühne transportiert werden. Die Texte und Noten zu „Somebody To Love“ erhalten die Chormitglieder zum Einstudieren im Vorfeld. Am Abend des Auftrittes wird das Lied noch einmal mit der Band geprobt. Chöre können sich bis Ende September mit Bildern und Infos sowie, falls vorhanden, Links zu Videos von Auftritten bewerben, per E-Mail an mirjam.berthel@resetproduction.de. Nur ein Chor pro Veranstaltung wird ausgewählt. red