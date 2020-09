Gott und die sozialen Netzwerke

Gera. Satzfragmente an der Turmfassade von St. Salvator sind am Wochenende wieder zu sehen.

Satzfragmente aus sozialen Netzwerken mit der umgangssprachlichen Verwendung des Wortes GOTT projiziert Edwin Tostlebe im Rahmen seiner Ausstellung „Gott 2.0“ zum Jubiläumsjahr 300 Jahre Geraer Salvatorkirche an die Fassade des Gotteshauses. Die Installation aus dem speziell dafür gebauten LED-Projektor mit 30.000 ANSI Lumen ist noch sechsmal zu sehen: am 2. und 3., am 9. und 10. sowie am 16. und 17. Oktober, jeweils von 20 bis 21 Uhr. Ein Kunstgottesdienst zur aktuellen Ausstellung ist für den 8. November, um 10 Uhr, in der Salvatorkirche geplant.