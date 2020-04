Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gottesdienst in St. Jakobus in Gera-Langenberg

Am Sonntag wird das erste Mal wieder Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Jakobus in Gera-Langenberg gefeiert. „Das hat mir so gefehlt, ich freue mich wieder hier zu sein“, sagt Barbara Schrötter (von rechts) aus Langenberg. Sie war schon etwas eher als 9 Uhr gekommen, ebenso wie Uta Kolde aus Bad Köstritz und Roswitha Linke aus Langenberg. Insgesamt hatten sich zunächst per Telefon fünf Personen angemeldet. „Das ist besser als vor den leeren Bänken in die Kamera zu sprechen“, meint Pfarrer Gregor Hansel. Um dem Abstandsgebot nachzukommen, waren Kirchenbänke ausgeräumt und Sitzplätze nummeriert worden. Am Eingang stand Desinfektionsmittel.