Gräber erzählen in Gera Lebensgeschichten

In einer Mappe liegen große Urkunden, die Jens Prager für seine gezeigten Exponate auf den Ausstellungen der Bundesgartenschauen erhalten hat. Der Inhaber und seine Mitarbeiter des Blumen- und Floristik Geschäftes in der Friedhofstraße in Gera beweisen seit der Buga 2007 am Doppelstandort Gera/Ronneburg auf dieser nationalen Plattform ihr Können. Seitdem heimsen dort präsentierte Objekte der Trauerfloristik und Grabgestaltung Medaillen und andere Auszeichnungen ein.

Vom 23. April bis zum 10. Oktober dieses Jahres wird Erfurt Gastgeber und Jens Prager wieder dabei sein. „Im eigenen Bundesland mitmachen, das ist doch Ehrensache“, sagt der 53-Jährige. Wie viele Exponate er präsentieren wird, weiß er noch nicht. „Das Thema der Hallenschau, in der die Trauerfloristik ihren Platz bekommen wird, ist bis jetzt nicht genau definiert. Die Mustergräber werden auf der ega angelegt sein. In beiden Bereichen sind wir die einzigen Teilnehmer aus Gera. Darauf haben wir uns spezialisiert, nicht nur bei diesem Ereignis. Großen Wert legen wir in unserer Arbeit auf Ästhetik und auf eine sehr gute Verarbeitung der Materialien.“

Das Unternehmen, es beschäftigt sechs Floristen, drei Friedhofsgärtner und drei Auszubildende, die den Beruf des Friedhofsgärtners lernen, betreut im Kundenauftrag etwa 1000 Gräber. Die befinden sich auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen in Gera und im Umland wie Ronneburg, Weida und Bad Köstritz. „Friedhöfe gehören für mich zu den größten und schönsten Parks in einer Stadt. Die Areale, in denen die Gräber eingebunden sind, bilden auch einen großen Lebensraum für Vögel und kleine Säugetiere. Die Anlagen beeindrucken ebenso durch eine Vielfalt von Gehölzen und Pflanzen.“ Auf dem Ostfriedhof, bemerkt der studierte Gartenbauingenieur, Fachrichtung Friedhof, gäbe es beispielsweise verschiedene Orchideenarten.

Gräber sollen immer gepflegt aussehen

Für ihn erzählen Grabstellen Lebensgeschichten. Hier können, wollen und müssen Hinterbliebene in Ruhe trauern. Gräber seien Orte, wo sich Verlassene durch Zwiesprache und kleine Gaben, zum Beispiel mit Engeln oder handgeschriebenen Zetteln, noch einmal verabschieden. Bei manchen dauert die Bewältigung des Verlustes eines geliebten Menschen lange, andere benötigen weniger Zeit. „Deshalb sollen die Gräber immer gepflegt sein. Diese uns übertragene Aufgabe nehmen wir sehr genau“, betont Jens Prager.

Die Erdbestattungen seien in den letzte Jahre zurückgegangen. „Dafür steigen die Urnenbestattungen. Die Betreuung der Gräber nimmt eben den Hauptteil unserer Arbeit ein. Wir sorgen unter anderem für eine ordentliche Bepflanzung und eine schöne Grabstelle, damit Hinterbliebene zu jeder Zeit hierherkommen können.“

Auch während der Pandemie hat das Geraer Unternehmen gut zu tun. Oft klingelt das Telefon, die Leute wollen beraten werden, wie sie die Ruhestätte für ihren Verstorbenen mit Blumen oder Gestecken schmücken können. „In der Trauerfloristik werden gern Rosen genommen. Sie gibt es in vielen Formen und Farben. Auch Trauerherzen und Sterne werden oft gewünscht.“