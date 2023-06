Graffiti Jam im Geraer Skatepark

Gera. Am Samstag konnten auch die Jüngsten im Skatepark im Hofwiesenpark Gera zur Spraydose greifen und kreativ werden.

Der Verein Great Gera Skates lud am vergangenen Sonnabend zum Graffiti Jam in den Skatepark am Hofwiesenpark ein. Auf einer dieser Flächen probiert sich auch der 4-jährige Oskar Hemmann aus. Das Rote ist ein Tiger, sagt er stolz, bevor er zu Blau und Gelb greift.

Der angehende Erzieher Maximillian Rehfeld betreut die Kinder und Jugendlichen an der Wand. Einmal im Monat bietet der 23-Jährige Graffitiworkshops an. Bei diesen werde neben dem künstlerischen Aspekt aber auch Prävention und Aufklärung groß geschrieben. Am Nachmittag konnten Gäste dann noch Beutel zusammen mit Sozialarbeiterin Michelle Diener gestalten. Der Verein stellt im Skatepark Graffitiflächen zur Verfügung, welche während der Öffnungszeiten frei gestaltet werden können. Unterstützt wird das Projekt von Stadt und dem Freistaat.