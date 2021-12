Massive Polizeipräsenz und Mahnwachen gegen "Corona-Spaziergänger"

Nach Angaben der Polizei waren rund 250 Menschen in der Innenstadt zu einer unangemeldeten Demonstration zusammengekommen. Diese verstreuten sich aber schnell wieder, als die Polizei eintraf.Ursprünglich war in Greiz eine Demonstration geplant. Die Veranstalter hätten wegen der dortigen Polizeipräsenz dann aber zu einem Umzug ins nahegelegene Plauen aufgerufen, hieß es aus dem Lagezentrum der Polizeidirektion Zwickau. Die Greizer Innenstadt war bereits am Samstagnachmittag von der Polizei quasi komplett abgeriegelt worden. In Plauen habe sich die Menschenmenge beim Eintreffen der Polizei rasch verteilt, erläuterte der Polizeisprecher.An drei Stellen in Greiz, am Kreisverkehr, an der Tannendorfbrücke und Schlossbrücke veranstaltete die Initiative "Weil wir ein friedliches Greiz lieben" trotzdem am Samstagnachmittag Mahnwachen, die aufgrund der Infektionsgefahr aber jeweils nur mit wenigen Menschen besetzt waren. Anstatt dessen stellten die Organisatoren scherenschnittartige Pappfiguren auf, die stellvertretend für den großen Teil der Greiz Bevölkerung stehen sollten, die für ein gewaltfreies Greiz eintreten.

Foto: Tobias Schubert