Greizer Innenstadt vor erneutem "Corona-Spaziergang" komplett abgeriegelt

Greiz. In der gesamten Innenstadt ist die Polizei mit einem Großaufgebot unterwegs.

Die Greizer Innenstadt ist bereits am Samstagnachmittag quasi abgeriegelt. Am Kreisverkehr am Eingang zur Innenstadt werden die Menschen mit ihren Autos umgeleitet und um die Innenstadt herumgeführt. Im gesamten Innenstadtgebiet ist die Polizei mit einem Großaufgebot unterwegs, Schwerpunkte sind die Friedens-, die Schloss- und die Tannendorfbrücke.

An den vergangenen Wochenenden war es in Greiz zu mehreren sogenannten "Spaziergängen" gekommen, bei dem zuletzt rund 1000 Menschen unterwegs waren.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuletzt hatte ein breites Spektrum von Greizer Akteuren zu mehr Respekt, Zusammenhalt und Gewaltverzicht aufgerufen, an drei Stellen in der Innenstadt sind genehmigte Mahnwachen geplant.

Zuletzt teils gewalttätiger Corona-Protest mit 14 verletzten Polizisten

Teilweise gewalttätig war es bei den Corona-Protesten in Greiz am vergangenen Sonntag zugegangen, als auch 14 Polizisten verletzt wurden. Es gab 108 Platzverweise erteilt sowie 47 Ordnungswidrigkeiten- und 44 Strafverfahren eingeleitet. So erlebte unser Reporter den Sonnabendabend in der ehemaligen Residenzstadt.

Corona-Proteste mit bis zu 1000 Menschen: Greiz wird zur Festung

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Schätzungsweise tausend "Spaziergänger" waren am Samstagabend in Greiz unterwegs. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Dabei standen ihnen hunderte Polizisten entgegen, die die Stadt zur Festung machten. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Mehr als 50 Fahrzeuge wurden gezählt, auch Wasserwerfer fuhren an der Elsterbrücke auf. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Dem Vernehmen nach wurden im Stadtgebiet schätzungsweise um die tausend "Spaziergänger" waren am Samstagabend in Greiz unterwegs. Foto: Ingo Eckardt



Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz In sozialen Medien war für den Samstag in mehreren Orten Thüringens zu den Protesten mobilisiert worden. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Nach der aktuellen Corona-Landesverordnung sind in Thüringen in der Regel nur ortsfeste Versammlungen mit maximal 35 Personen erlaubt. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Aus polizeitaktischen Gründen wollten die Sprecher der Polizei nicht bekannt geben, wie viele Beamte im Dienst waren. Foto: Ingo Eckardt

Zahlreiche Polizeipräsenz in Greiz Auch ein Wasserwerfer fuhr an der Elsterbrücke auf. Foto: Ingo Eckardt