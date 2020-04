Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grillfeier endet mit Schlägerei – mehrere Verletzte

Am Samstag kam es in der Zopfstraße in Gera zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren alkoholisierten Teilnehmern einer Grillfeier. Nachdem es laut Polizei zunächst zu einem verbalen Streit kam, eskalierte dieser und es kam zum Handgemenge.

In dessen Verlauf wurden drei Personen verletzt, wobei zwei ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Polizei gelang es, alle Beteiligten am Tatort zu stellen.

Neben dem Verstoß gegen die Corona-Eindämmungsverordnung, hat die Polizei Gera Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Alkoholisierter Autofahrer in Gera gestoppt

Beamte der Geraer Polizei kontrollierten am Freitagabend einen 36-jährigen Autofahrer in der Schülerstraße. Dabei stellten Sie bei dem Mann einen Atemalkoholwert von knapp 1,4 Promille fest. Zudem ergab eine Überprüfung der am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen, dass diese bereits vor Jahren abgemeldet wurden.

Gegen den Fahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr, Kennzeichenmissbrauch und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Graffiti in der Uhlstraße

Am Samstag brachten unbekannte Täter zwischen 9 und 16 Uhr ein Graffiti an einem Garagenkomplex in der Uhlstraße in Gera an. Ähnliche Graffitis wurden am Sonntagmorgen entlang des Elsterradweges zwischen dem Stadion am Steg und Zwötzen festgestellt. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Entsprechende Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0365/829-0 entgegengenommen.

Mülltonnen angezündet

Am Sonntagmorgen entzündeten derzeit noch unbekannte Täter zwischen 4 und 4.30 Uhr zwei Mülltonnen in der Kurt-Keicher-Straße in Gera. Während eine Mülltonne durch das Feuer lediglich beschädigt wurde, brannte die Zweite vollständig ab. Die Polizei Gera hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können. Entsprechende Hinweise können bei der Polizei Gera unter der Telefonnummer: 0365/829-0 abgegeben werden.