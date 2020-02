Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grippefälle auch in Gera sprunghaft angestiegen

Ein sprunghafter Anstieg von Grippefällen wird derzeit in Thüringen registriert. Diese Entwicklung macht auch vor unserer Stadt nicht Halt. Bis zum gestrigen Tag gab es 109 bestätigte Fälle, teilte die Geraer Stadtverwaltung auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Im vorigen Jahr waren es bis zur 6. Kalenderwoche 58 bestätigte Fälle und damit nur etwa halb so viele.

Am häufigsten Kleinkinder betroffen

Allein in der 5. Kalenderwoche, also vom 27. Januar bis 2. Februar, wurden 52 neue Fälle in Gera registriert. In dieser Zeit wurde auch ein Todesfall infolge Influenza A in Gera gemeldet. In dieser Woche gab es bisher bereits 35 neue Fälle. Am häufigsten seien Kleinkinder im Alter von ein bis vier Jahren, gefolgt von fünf- bis neunjährigen Kindern, betroffen.

Impfung nach wie vor sinnvoll

Ein wirksamer Impfschutz tritt nach rund zwei Wochen ein. Auch zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei eine Impfung noch sinnvoll, rät das Gesundheitsamt, da davon auszugehen ist, dass der Gipfel der „Grippewelle“ noch nicht erreicht ist und diese noch mehrere Wochen anhalten wird. Durch das Paul-Ehrlich-Institut wurden 21 Millionen Impfdosen für Deutschland freigegeben. In der Berg-Apotheke in Gera zum Beispiel nachgefragt, sei der Impfstoff vorhanden. „Grippeimpfstoff ist bei uns ausreichend vorrätig und kann, falls nötig, auch kurzfristig nachbestellt werden“, sagte Inhaberin Karin Frenzel-Beck. Gleiches schätzte Apothekerin Christina Steffen ein: „Auch bei uns ist der Impfstoff in ausreichender Menge lieferbar“, so die Inhaberin der Ferber-Apotheke. „Die Ärzte scheinen gleichfalls noch genügend Ressourcen zu haben“, resümierte Christina Steffen in diesem Zusammenhang .

Der Gipfel der Neumeldungen von Erkrankungen lag in den vergangenen Jahren in der 8. bis 10. Meldewoche. Dies könnte auch 2020 wieder zutreffen.

Das Gesundheitsamt in Gera rät zu folgenden vorbeugenden Maßnahmen:

• Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln, insbesondere häufiges Händewaschen, um Schmierinfektionen zu vermeiden. • Meidung von Menschenansammlungen, vor allem in geschlossenen Räumen • Distanz zu erkrankten oder ansteckungsverdächtigen Personen • allgemeine Maßnahmen zur Steigerung der Immunabwehr mit einer gesunden Lebensweise, entsprechender Ernährung und Bewegung

Die Influenza:

Die Influenza wird durch Influenzaviren hervorgerufen und beginnt plötzlich. Das Allgemeinbefinden ist dabei deutlich beeinträchtigt, es treten Fieber, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und trockener Reizhusten auf. Insbesondere bei älteren Personen oder bei schwerwiegenden Grunderkrankungen drohen ernsthafte Komplikationen, vor allem auch schwere Pneumonien. Die Akutphase der Erkrankung erstreckt sich über fünf bis sieben Tage. Die Influenza wird hauptsächlich durch Tröpfcheninfektion übertragen. Durch Husten, Niesen oder Sprechen gelangen die Viren von den Erkrankten auf die Schleimhäute der Kontaktpersonen und können zur Infektion führen. Einen weiteren Infektionsweg stellt eine Schmierinfektion über die Hände von Erkrankten oder virusbelasteten Oberflächen dar. Die Inkubationszeit bis zum Ausbruch der Erkrankung beträgt in der Regel 1 bis 2 Tage.

