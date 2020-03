Größerer Polizeieinsatz in Gera - Hilferufe im Wald: Hubschrauber im Einsatz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hilferufe im Wald: Hubschrauber und Polizeiwagen im Einsatz

Weil ein Anwohner Hilferufe aus einem Waldstück in der Nähe der Osterburg in Weida wahrnahm, informierte er Sonntagnacht gegen 3 Uhr die Polizei. Unverzüglich rückten mehrere Streifenwagen aus, um die Suche aufzunehmen. Zur Unterstützung wurde zusätzlich ein Polizeihubschrauber hinzugezogen. Trotz intensiver Suche in dem Waldstück sowie der Umgebung konnten keine hilfesuchenden bzw. in Gefahr befindlichen Personen festgestellt werden, so dass der Einsatz gegen 5 Uhr beendet wurde.

Nach Attack auf zwei Personen: Größerer Polizeieinsatz in Gera

Nachdem ein Zeuge Freitagabend gegen 17:30/17:45 Uhr beobachtete, wie zwei Personen am Stadtgraben hinter dem Kino aus einer Personengruppe heraus mit Schlägen angegriffen wurden, informierte er die Polizei. Unverzüglich kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz. Beim Eintreffen der Beamten entfernte sich die Gruppe bereits.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden ein 15-Jähriger und ein 16-Jähriger unabhängig voneinander von der Gruppe mit Schlägen angegriffen und verletzt. Zudem entrissen die jugendlichen Täter den beiden persönliche Sachen, u.a. eine Musikbox, Sonnenbrille, um diese zu stehlen.

Beim Einsatz und der folgenden Fahndung konnten zwei der vier Tatverdächtigen im Alter von 15 bzw. 16 Jahren identifiziert werden. Gegen diese wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Für eine medizinische Betreuung der beiden wurde gesorgt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche Angaben zum Tatgeschehen bzw. den zwei bislang unbekannten Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

