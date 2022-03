Größerer Polizeieinsatz - Traktor brennt komplett aus - Mehrmals randaliert

Gera / Ronneburg / Steinbrücken. Das sind die Meldungen der Polizei für Gera und Umgebung.

Größerer Polizeieinsatz am Wochenende

Samstagnacht gegen 1.30 Uhr rückten mehrere Polizeistreifen aufgrund einer gemeldeten Auseinandersetzung in die Ludwig-Jahn-Straße in Gera aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei kam es dort zwischen mehreren Personen zum Streit, welcher in einer Auseinandersetzung endete. Bevor die Polizeibeamten eintrafen, seien bereits mehrere Beteiligte geflohen. Zwei anwesende Männer (41, 43) wurden leicht verletzt und medizinisch behandelt. Die Geraer Polizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen

Traktor brennt komplett aus

Weil ein Traktor brennen soll, rückten Sonntagmittag gegen 12 Uhr Feuerwehr und Polizei zu einem Feld zwischen Roben und Steinbrücken aus. Als die Rettungskräfte eintrafen, bestätigte sich dies, dass unverzüglich Löscharbeiten eingeleitet wurden. Nach Erkenntnissen der Polizei führte der Traktorfahrer auf dem Feld Arbeiten durch, bei dem es zum Brand kam. In der Folge fing der Traktor samt Mähaufsatz Feuer. Trotz der Löscharbeiten brannte der Traktor komplett aus. Zum Glück blieb der 50-jährige Fahrer unverletzt.

An Toilette randaliert

Unbekannte trieben ihr Unwesen in einer Baustelle in der Reichsstraße in Gera, so dass am Samstagabend die Polizei vor Ort kommen musste. Die Täter beschädigten demnach einen Sanitätscontainer, indem der Zulauf für die Toiletten dort zerstört wurde. Eine unbestimmte Menge Wasser lief daher aus. Die Geraer Polizei ermittelt und sucht Zeugen: 0365 / 829-0.

In Laube eingebrochen

Unbekannte verschafften sich in der Zeit vom 28. Februar bis zum 6. März unberechtigt Zutritt zu einem Garten in der Langengrobsdorfer Straße in Gera. Dort gelangten die Täter gewaltsam in die dortige Gartenlaube und verursachten Schaden. Zudem stahlen sie aus dem Haus diverse Haushaltsgegenstände und Werkzeug. Die Geraer Polizei ermittelt. Zeugen gesucht unter: Tel. 0365 / 829-0.

Zwei Scheiben an Schule beschädigt

Zwei Scheiben eines Schulgebäudes in der Martin-Luther-Straße in Ronneburg beschädigten unbekannte Täter in der Zeit vom 4. bis zum 6. März. Offensichtlich mehrere größere Steine schmissen die Täter in Richtung des Schulgebäudes und beschädigten zwei Fensterscheiben. Ein Eindringen in die Schule gab es nicht. Die Geraer Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung und sucht Zeugen unter Tel. 0365 / 829-0.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ein derzeit noch unbekannter Einbrecher drang am Freitag in der Zeit von 17 Uhr bis 23.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Tschaikowskistraße in Gera ein. Nachdem der Täter das Haus nach etwaigen Wertgegenständen durchsuchte, entwendete er Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro und entfernte sich unerkannt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen unter: 0365/8234-1465.