Große Bühne für kleine Bahnen in Gera

Gera. Anlagen aus Belgien, Polen, Niederlande und von anderswo - wo Modelleisenbahn-Fans am Wochenende auf ihre Kosten kommen.

Der Ostthüringer Modelleisenbahnclub Gera erfreut wieder Fans und solche, die es werden wollen, mit einer großen Modellbahnausstellung. Die Modellbahnanlagen können am kommenden Wochenende, 4. und 5. November, besichtigt werden. An beiden Tagen sind in der Showbühne von Möbel-Rieger in Gera nationale und internationale Modellbahn-Anlagen unterschiedlicher Spurweiten, von der kleinen Heimanlage bis zur großen Gartenbahn, zu erleben. Auf über 900 Quadratmeter werden 16 hochkarätige Modellbahnanlagen aus Belgien, den Niederlanden, Polen sowie von verschiedenen Vereinen und Privatpersonen aus ganz Deutschland gezeigt. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops, Modellbau-Präsentationen und dem Verkauf von Modelleisenbahnartikeln und Eisenbahn-Souvenirs. Geöffnet ist Samstag von 10 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 17 Uhr. Der Zugang ist barrierefrei. Parkplätze gibt es direkt am Möbelhaus. Für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann die Haltestelle „Duale Hochschule“ der Straßenbahnlinie 3 genutzt werden. red