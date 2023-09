Große Spende für das Christliches Jugenddorf Gera

Gera. Wofür die Sozialeinrichtung die Spende der Rittal Foundation verwenden will.

Am Freitag hat die Rittal Foundation, die gemeinnützige Stiftung der Friedhelm-Loh-Gruppe, eine Spende in Höhe von 10.000 Euro an das Christliche Jugenddorf (CJD) Gera überreicht. Diese Spende ist dazu bestimmt, eine Wohnküche in einem neu geschaffenen Wohnbereich einzurichten.

Bei der offiziellen Scheckübergabe der Rittal Foundation waren auch Vertreter der Schwesterunternehmen Rittal Gera und Stahlo Gera dabei. Zum Auftakt des neuen Ausbildungsjahres wurde das Wohnangebot im CJD Berufsbildungswerk Gera erweitert. Ein Teil des Ausbildungshotels wurde in einen Wohn- und Lebensbereich umgewandelt, der zehn Einzelzimmer mit jeweils eigenem Badezimmer umfasst.

Neue Wohnküche für die Azubis

„Dieser neue Bereich ist gezielt darauf ausgerichtet, den Auszubildenden mit speziellen Bedürfnissen nach individueller Privatsphäre einen Rückzugsort zu bieten. Gleichzeitig stellt er eine ideale Ergänzung des Angebots für die Teilnehmenden des selbstständigen Wohnens dar“, erklärt Stoyan Dimitrov, Geschäftsführer des CJD Gera. Die große Wohnküche wird das Herzstück des neuen Wohnangebots sein. Sie wurde von den jungen Menschen aus dem CJD selbst geplant. In den kommenden Wochen wird die neue Küche in enger Kooperation mit den ausführenden Unternehmen in der beruflichen Bildung hergerichtet.

Eingeweiht für die Küche mit Backen

Die Auszubildenden können es kaum erwarten, bald in der neuen Wohnküche zu kochen. „Für die Einweihung ist jedoch erstmal Backen angesagt. Dann gibt es zur Feier des Tages Kuchen für alle“, berichtet Azubi Charlie Simon voller Vorfreude. Das CJD Berufsbildungswerk Gera ist eine überregionale Einrichtung der beruflichen Erstausbildung für junge Menschen mit psychischen und/oder körperlichen Behinderungserfahrungen und Lernschwierigkeiten. Die Jugendlichen können hier einen von 27 Ausbildungsberufen erlernen und beispielsweise Floristen, Kaufleute für Büromanagement oder Tischler werden. Sie haben im Berufsbildungswerk die Möglichkeit, einen Beruf zu erlernen, ihre Fähigkeiten zu entdecken, Ziele zu stecken und fürs Leben zu lernen. Im Berufsbildungswerk nutzen aktuell 351 Jugendliche die Angebote der Berufsausbildung, Berufsvorbereitung und Berufsorientierung.