Einsatz von Polizei und Feuerwehr am Finanzamt Gera nach einem verdächtigen Paketfund.

Gera. Verdächtige Postsendung am Mittwochvormittag erhalten, ein Haus der Behörde wurde evakuiert, Kurz vor Mittag kam die Entwarnung.

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr am Finanzamt Gera

Großeinsatz am Mittwochvormittag am Geraer Finanzamt in der Hermann-Drechsler-Straße: Nach dem Fund einer verdächtigen Postsendung im Behördenzentrum waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert worden. Kurz darauf trafen zahlreiche Fahrzeuge, insbesondere der Feuerwehr, auf dem Gelände ein.