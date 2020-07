Unter Atemschutz betreten die Rettungskräfte am Samstag den Markt.

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Geraer Drogeriemarkt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr in Geraer Drogeriemarkt

Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße.

Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Im Markt befindliche Personen klagten über Hustenreiz, Schwindel und Atemnot. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen.

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow



Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow



Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow



Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow

Großeinsatz in Geraer Drogeriemarkt Großeinsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am frühen Samstagnachmittag in einem Drogeriemarkt in der Dornaer Straße. Hier trat aus noch unbekannter Ursache Gas aus. Der Markt wurde evakuiert und das Gelände weiträumig abgesperrt. Durch die Feuerwehr wurden Messungen vorgenommen. Foto: Bodo Schackow



Weitere Polizeimeldungen aus der Region.