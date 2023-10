In der Mittagszeit des Reformationstages kommen die Teilnehmer beim Reformationstagswandern in Gera am Holzkreuz im Stadtwald an, Das Reformationskreuz im Stadtwald steht unweit von Schloss Osterstein.

Großer Wandertag in Gera am Reformationstag

Gera. Das erwartet die Teilnehmer am Ziel Reformationskreuz im Geraer Stadtwald.

Die 9. Reformationstags-Wanderung am 31. Oktober hat auch diesmal das Reformationskreuz an der Waldhausbrücke am Lutherweg nahe Schloss Osterstein in Gera zum Ziel. Im Vorjahr hatten sich zu diesem Ereignis dort 330 Teilnehmer versammelt.

Zwischenstopp mit Orgelkonzert

Der Start zur Reformationstags-Wanderung über insgesamt gut 10 Kilometer ist diesmal 8.30 Uhr westlich von Gera an der Käseschenke Kaltenborn über Frankenthal. Die Tour über die ersten fünf Kilometer führt zur Kirche in Frankenthal, wo die Teilnehmer ein kleines Orgelkonzert erwartet. Von dort geht es weiter um 10.30 Uhr am Naturdenkmal Kalte Eiche vorbei nach Gera-Ernsee.

Vorbei an Geras Stadtwaldtoren

Vom Teich in Ernsee geht die Wanderung gegen 11.30 Uhr weiter durch den Stadtwald, vorbei an den Stadtwaldtoren „Ernsee“ und „Fuchsklamm“ zum Mohrenplatz und von dort hoch zum Schloss Osterstein und zum Reformationskreuz. Wanderer können auch den Zwischenstationen hinzukommen. Die Startpunkte sind auch mit dem öffentlichen Personennahverkehr erreichbar.

Am Ziel erwartet die Wanderer wieder ein reichlichem Imbiss mit Wildschweingulasch, Rostern, Kuchen, Kaffee Getränken und Kirchbau-Wein). Den Abschluss um 13 Uhr bildet die von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Gera getragene Ökumenische Andacht mit dem Posaunenchor der Stadtkirchgemeinde Gera.